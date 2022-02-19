Укр

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мюнхенская конференция Новость обновлена 19 февраля 2022, 16:39
Мюнхенская конференция

Угрозы России для Украины и Европы стали основной темой обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, отправился в Германию для того, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Главные вопросы – угрозы у границ Украины. Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", — написал Зеленский в своем Инстаграм.

В 14:30 там началось обсуждение, на котором стороны обговорили вопросы связанные с угрозами со стороны России как для Украины, так и для всей Европы.

Известно, что Зеленский проведет там личные встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном, вице-президентом США Камалой Харрис и канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что он будет настаивать на предоставлении дополнительно военной и финансовой поддержки со стороны Запада, для усиления стойкости нашей страны.

Кроме того, в 16:30 украинский президент выступит с речью.

В общей сложности на конференцию прибыли 35 президентов стран и 100 министров. Мероприятие проходит в отеле Bayerischer Hof.

Стоит отметить, что Российский президент Владимир Путин на эту конференцию приезжать отказался, также он не будет участвовать в ней в онлайн-режиме.

Как сообщалось ранее, 17 февраля боевики ОРДЛО резко увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. Кроме того, под обстрелы попали населенные пункты на подконтрольных территориях, в их числе Станица Луганская и Марьинка.

После этого главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" призвали жителей неподконтрольных Украине территорий уехать в Ростовскую область России из-за информации о том, что якобы Зеленский планирует отдать ВСУ приказ о наступлении. В Киеве эту информацию опровергают.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Донбасс #Владимир Зеленский
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