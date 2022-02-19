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Зеленский покинет Украину, несмотря на обострение на фронте: куда и зачем полетит президент

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зеленский вернется в Украину 19 февраля, хотя мероприятие запланировано до 20 Новость обновлена 19 февраля 2022, 10:31
Зеленский вернется в Украину 19 февраля, хотя мероприятие запланировано до 20

Он представит позицию Украины перед международным сообществом

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о предоставлении стране дополнительной военной и финансовой помощи. Германский визит украинского лидера пройдет на фоне эскалации на востоке Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

Визит на конференцию запланирован однодневный и в Мюнхене планируется ряд переговоров, включая встречи с британским премьером Борисом Джонсоном, немецким канцлером Олафом Шольцем и вице-президенткой США Камалой Харрис.

Президент отправляется в Германию на третий день обострения на Донбассе. Во время выступления накануне президент США Джо Байден отметил, что это может быть мудрым поступком в наработке дипломатического решения, но в Вашингтоне считают, что таким отсутствием Зеленского в стране может воспользоваться Россия.

Эскалация ситуации на Донетчине и Луганщине началась 17 февраля. Боевики активизировали обстрелы, а в пятницу заявили о необходимости эвакуации из ОРДЛО.

Среди последних решений главарей — провести всеобщую мобилизацию. В ОП утверждают, что за ситуаций на Донбассе, как и в Крыму и вдоль границы следит разведка, и что состояние дел на востоке контролируется Украиной.

Как ранее писал "Телеграф", подобное обострение и нагнетание ситуации со стороны боевиков эвакуацией и мобилизацией может быть частью давления на Украину для имплементации "Минска" в российском видении.

Теги:
#Мюнхен #Владимир Зеленский #Офис Президента
Зеленский вернется в Украину 19 февраля, хотя мероприятие запланировано до 20
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