Зеленский покинет Украину, несмотря на обострение на фронте: куда и зачем полетит президент
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Он представит позицию Украины перед международным сообществом
На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о предоставлении стране дополнительной военной и финансовой помощи. Германский визит украинского лидера пройдет на фоне эскалации на востоке Украины.
Об этом сообщает Офис президента.
Визит на конференцию запланирован однодневный и в Мюнхене планируется ряд переговоров, включая встречи с британским премьером Борисом Джонсоном, немецким канцлером Олафом Шольцем и вице-президенткой США Камалой Харрис.
Президент отправляется в Германию на третий день обострения на Донбассе. Во время выступления накануне президент США Джо Байден отметил, что это может быть мудрым поступком в наработке дипломатического решения, но в Вашингтоне считают, что таким отсутствием Зеленского в стране может воспользоваться Россия.
Эскалация ситуации на Донетчине и Луганщине началась 17 февраля. Боевики активизировали обстрелы, а в пятницу заявили о необходимости эвакуации из ОРДЛО.
Среди последних решений главарей — провести всеобщую мобилизацию. В ОП утверждают, что за ситуаций на Донбассе, как и в Крыму и вдоль границы следит разведка, и что состояние дел на востоке контролируется Украиной.
Как ранее писал "Телеграф", подобное обострение и нагнетание ситуации со стороны боевиков эвакуацией и мобилизацией может быть частью давления на Украину для имплементации "Минска" в российском видении.
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