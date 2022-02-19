Зеленський покине Україну, попри загострення на фронті: куди й навіщо полетить президент

Він представить позицію України перед міжнародним співтовариством

На Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський хоче домовитися про надання країні додаткової військової та фінансової допомоги. Німецький візит українського лідера відбудеться на тлі ескалації на сході України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Візит на конференцію запланований одноденний і у Мюнхені планується низка переговорів, включаючи зустрічі з британським прем’єром Борисом Джонсоном, німецьким канцлером Олафом Шольцем та віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Президент вирушає до Німеччини на третій день загострення на Донеччині. Під час виступу напередодні президент США Джо Байден зазначив, що це може бути мудрим вчинком у напрацюванні дипломатичного рішення, але у Вашингтоні вважають, що такою відсутністю Зеленського може скористатися Росія.

Ескалація ситуації на Донеччині та Луганщині розпочалася 17 лютого. Бойовики активізували обстріл, а в п’ятницю заявили про необхідність евакуації з ОРДЛО.

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Серед останніх рішень ватажків — провести загальну мобілізацію. У ОП стверджують, що за ситуацією на Донбасі, як і в Криму і вздовж кордону, стежить розвідка, і що стан справ на сході контролюється Україною.

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Як раніше писав "Телеграф", подібне загострення та нагнітання ситуації з боку бойовиків евакуацією та мобілізацією може бути частиною тиску на Україну для імплементації "Мінська" у російському баченні.