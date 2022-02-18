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Нове звернення Байдена щодо України: онлайн-трансляція

Автор
Артем Калінін Артем Калінін
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Президент США Джо Байден Новина оновлена 18 лютого 2022, 20:05
Президент США Джо Байден

Це вже не перший виступ президента США на тему України та безпеки за останні кілька тижнів

У п’ятницю, 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із новою заявою про ситуацію навколо України та можливе вторгнення Росії. Заява буде зроблена на тлі серйозного загострення ситуації на окупованому Донбасі. Заява має бути зроблена о 23 годині за Києвом.

"Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію виступу президента США.

Зазначимо, це вже не перший виступ Байдена за останні кілька тижнів щодо України та безпеки в Європі.

Раніше " Телеграф " повідомляв, як президент США Джо Байден пригрозив російському лідеру Володимиру Путіну особистими санкціями, якщо той все ж таки наважиться вторгнутися в Україну, а також нагадаємо, що лідер США назвав можливість посилення агресії з боку Росії цілком ймовірною.

Крім того, нагадаємо, як Байден називав можливі дати повномасштабного вторгнення РФ на українські території та зазначав, що ймовірність початку війни Росії з Україною залишається дуже високою.

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