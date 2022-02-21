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Украина потребовала помощи ООН из-за России: подробности

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Совет безопасности ООН Новость обновлена 21 февраля 2022, 18:58
Совет безопасности ООН

Украина намерена добиваться в ООН снижения напряжения на границе.

Украина запросила срочные консультации в Совете безопасности ООН на фоне продолжения эскалации напряжения на границе с Россией и на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттер.

Он указал, что запрос о начале срочных консультаций был направлен на основании 6-ой статьи Будапештского меморандума, согласно которому Украина в обмен на гарантии безопасности отказалась от ядерного арсенала.

По его словам, это заседание имеет целью добиться деэскалации ситуации и обеспечить "практические шаги по гарантированию безопасности" нашей страны.

Как сообщалось ранее, на фоне обострения ситуации на востоке Украины и на границе России, президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой заявил, что наша страна собирается запросить консультации по Будапештскому меморандуму. Если же они не будут инициализированы, то все положения договора будут считаться поставленными под сомнение, а сам документ можно будет считать не работающим, сказал украинский президент.

Напомним, в России 21 февраля прошло заседание Совбеза страны, на котором глава Кремля Владимир Путин обсудил с топ-чиновниками вопрос признания "независимости" ОРДЛО. Ожидается, что окончательное решение будет озвучено чуть позже, но озвученные заявления уже насторожили украинцев.

Теги:
#Россия #ООН #Донбасс #Дмитрий Кулеба
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