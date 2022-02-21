Путін розповів, як Ленін "створював Україну"

Російський президент розпочав звернення до громадян країни.

Глава Кремля Володимир Путін, після засідання Ради безпеки Росії за визнанням т.зв. "ЛДНР" звернувся до жителів країни, в якому заявив, що Україну нібито створив комуністичний вождь Володимир Ленін.

Його звернення транслювалося на YouTube.

Своє звернення він розпочав із "екскурсу в історію", під час якого заявив, що сучасна Україна в її нинішніх межах була створена більшовиками коштом "історичних російських земель".

"Ленін — автор і архітектор України. Це цілком і повністю підтверджується документами", — заявив Путін.

Крім того, російський президент заявив, що більшовики нібито "створювали Україну" "грубим чином" та з "населенням історичної Росії".

Також він повторив російський наратив про те, що Крим Україні "віддав" Микиту Хрущову.

"Внаслідок більшовицької політики й виникла сучасна Україна. Її можна назвати Україна імені Володимира Ілліча Леніна, якого можна назвати архітектором та автором України", — сказав Путін.

Нагадаємо, в Росії 21 лютого відбулося засідання Ради безпеки країни, на якому глава Кремля Володимир Путін обговорив із топчиновниками питання визнання "незалежності" ОРДЛО.