Путин рассказал, как Ленин "создавал Украину"

Российский президент начал обращение к гражданам страны.

Глава Кремля Владимир Путин, после заседания Совбеза России по признанию т.н. "ЛДНР", обратился к жителям страны, в котором заявил, что Украину якобы создал коммунистический вождь Владимир Ленин.

Его обращение транслировалось в YouTube.

Свое обращение он начал с "экскурса в историю", во время которого заявил, что современная Украина в ее нынешних границах была создана большевиками за счет "исторических российских земель".

"Ленин — автор и архитектор Украины. Это целиком и полностью подтверждается документами", — заявил Путин.

Кроме того, российский президент заявил, что большевики якобы "создавали Украину" "грубым образом" и с "населением исторической России".

Также он повторил российский нарратив о том, что Крым Украине "отдал" Никита Хрущев.

"В результате большевистской политики и возникла современная Украина. Ее можно назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина, которого можно назвать архитектором и автором Украины", — сказал Путин.

Напомним, в России 21 февраля прошло заседание Совбеза страны, на котором глава Кремля Владимир Путин обсудил с топ-чиновниками вопрос признания "независимости" ОРДЛО.