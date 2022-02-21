Путин уже напрямую угрожает Украине: видео

Путин высказался о "настоящей", по его мнению, декоммунизации

Российский президент Владимир Путин, который после заседания Совбеза России касательно признания так называемой "ЛДНР" выступил с обращением, пригрозил Украине "настоящей декоммунизацией".

"Вы хотите декоммунизации? Ну, что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — сказал Путин.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Совбез РФ обсудил возможность признания так называемых республик "ЛНР" и "ДНР". Но при этом в России заявили о "последнем шансе" для США. После этого совещания глава Кремля решил обратиться к россиянам с важным обращением, В ходе него Путин, среди прочего, размышлял об исторических событиях, интерпретируя их в своем стиле, и даже рассказал о том, как якобы Ленин создавал Украину.

Как сообщалось, на фоне действий Путина курс российского рубля стремительно падает. Кроме того, можно говорить об общем проседании российской экономики, так как рухнули в стоимости акции. По оценкам, поведение президента России аукнулись российским компаниям проседанием на триллион "деревянных".