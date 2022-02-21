Путін висунув ультиматум владі України: подробиці

Президент РФ звернувся з вимогою до "тих, хто захопив та утримує владу в Києві"

Відразу після того, як президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", він висунув вимогу владі України.

Звернення Путіна у понеділок, 21 лютого, транслювали російські телеканали.

"А від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії. Інакше вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму", — заявив президент РФ.

Крім визнання "ЛДНР" та погроз на адресу України, промова Путіна в основному складалася з екскурсу в історію, як її бачить сам російський президент.

Так, у своєму виступі він заявив, що Україну "створив" Ленін, а все, чим Україну "обдарував" Радянський Союз, Росія може і забрати.

Крім цього господар московського Кремля дуже втішно висловився про можливості української промисловості та "оборонки": зокрема, він упевнений, що Україна може створити ядерну зброю, і не просто бомби, а розмітити їх в ракетному озброєнні.

Не обійшлося і без позитивних для України прогнозів Путіна. Так, він у своїй промові заявив, що Україна вступить до НАТО.