Путін уже прямо загрожує Україні: відео

Путін висловився про "справжню", на його думку, декомунізацію

Російський президент Володимир Путін, який після засідання Ради безпеки Росії щодо визнання так званої "ЛДНР" зробив звернення, пригрозив Україні "справжньою декомунізацією".

"Ви хочете декомунізації? Ну, що ж, нас це цілком влаштовує. Але не потрібно, як то кажуть, зупинятися на півдорозі. Ми готові показати вам, що означає для України справжня декомунізація", — сказав Путін.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Рада безпеки РФ обговорила можливість визнання так званих республік "ЛНР" і "ДНР". Але при цьому в Росії заявили про "останній шанс" для США. Після цієї наради глава Кремля вирішив звернутися до росіян з важливим зверненням, під час якого Путін, серед іншого, розмірковував про історичні події, інтерпретуючи їх у своєму стилі, та навіть розповів про те, як Ленін створював Україну.

Як повідомлялося, на тлі дій Путіна курс російського рубля стрімко падає. Крім того, можна говорити про загальне просідання російської економіки, оскільки впали у вартості акції. За оцінками, поведінка президента Росії відгукнулася російським компаніям просіданням на трильйон "дерев'яних".