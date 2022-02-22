Журналіст Петро Шуклінов пояснив, чому Путін копіює Гітлера і як має реагувати світ на запровадження російських військ на Донбас

Російський Гітлер піднявся над Європою. Офіційне введення військ в Україну — це прелюдія до Третьої Світової Війни, зупинити яку Захід може лише силою і якщо діятиме швидко. Потрібна неймовірна сміливість та рішучість. Це звернення до всіх людей, які вважають себе європейцями та люблять своїх дітей.

Ми зіткнулися із викликом. Але весь світ бачить, що цей виклик — це похмурий привид з минулого. Бачить, але не розуміє суть цього жаху, що котиться на Європу. Цьому створінню байдужі гуманність та цивілізованість Європи. Йому не потрібні ні повага, ні міцні потиски рук, ні прийоми на Єлисейських полях.

Все, що він хоче; все, що він намагався досить довго приховувати за загальними формулюваннями про безпеку та нібито справедливість, — це просто ширма, димова завіса для плану знищення України. І прямо на трупах цілих країн Москва вже будує, прямо зараз формує Четвертий Рейх — нову Російську Імперію, яка загрожує Європі кривавою війною.

Послухайте уважно фрагмент його нацистської, абсолютно людиноненависницької промови, яка передувала офіційному вторгненню російської армії на український Донбас. Послухайте, що каже новий Гітлер у Росії. Він каже, що СРСР — це була Росія. Росія і лише Росія, яка, на його думку, лише формально мала іншу назву — "просто називалася СРСР". Не було ні українців, ні білорусів, ні казахів. Нікого не було в історичному трактуванні цього Гітлера — лише росіяни та Росія. І лише вони житимуть у його новому світі, а всі інші нації не мають права на існування.

Це становлення нового Гітлера та його ідеології ненависті. Подібно до шаленого собаки, будь-яких шляхів, будь-яких обманів ця безформна і чиста злість руйнуватиме, вбиватиме, калічить, ламатиме і наноситиме рани всім, кому зможе — до самої своєї смерті. До останнього подиху він напихатиме грошима себе і своє оточення, захищаючи тільки свою власну, особисту безпеку. А решта світу може згоріти, якщо знадобиться Гітлеру. Нехай усе згорить і всі помруть — військова верхівка в Москві докладе всіх зусиль.

Послухайте та зрозумійте. Абсолютно нацистська та фашистська промова Путіна, в якій він відкинув право людей на мирне життя і на життя взагалі як таке — це прелюдія до Третьої Світової Війни. Захід проковтнув Крим. Захід проковтнув Донбас. І тепер, якщо Захід проковтне офіційне введення російських військ та окупацію України, скажений собака зірветься з ланцюгів.

І це буде неодмінно. Жодного іншого сценарію розвитку в Росії, захопленої новим Гітлером, не існує. Розуміючи, що у своїй країні він не користується ні краплею поваги, що навіть для росіян він тиран та вбивця; розуміючи, що без фальсифікацій виграти вибори він не може; розуміючи, що економічно слабка і нерозвинена економіка не дозволить йому довго протягнути, новий Гітлер веде і Росію, і всю Європу до крові та страждань, яких континент не знав у таких масштабах багато десятиліть.

Росія сама ніколи не жила добре. За 30 років ця країна абсолютно деградувала до рівня терористичної організації, яка влаштовує теракти та вбивства по всій планеті. За 30 років Росія так і не навчилася жити, але не розучилася вбивати. Навчилася катувати жінок та використовувати дітей, але не навчилася, що таке честь та гідність.

А якщо нормально жити не дано Росії, то чомусь повинні добре жити або взагалі жити всі інші, каже новий Гітлер у Москві. Єдине, що вміє росіянин — вбивати. Єдине, що вміє Путін — убивати. Росія за нього ніколи не буде багатою і щасливою країною. Росія за нього ніколи не буде сусідом. Вона завжди буде загрозою для нормальної людини. Тому що вона не вміє інакше. Вона вміє лише як звір — у клітці.

Але одного разу звірові вдалося вилізти з клітки. Спочатку нацистський режим у Москві відгриз шматок Молдови. Відгриз шматок Грузії. Окупував Білорусь, підпорядкував Казахстан та стриножив Вірменію. Багато країн уже поранено та постраждали від його дій. А після захоплення Криму, після захоплення частини Донбасу та оголошення там влади терористичних організацій, жодних інших шляхів, окрім війни, Путін не обере. Він ніколи не вибере мир. Ніколи не обере дипломатію. Тільки кров та війну.

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Імперській Росії, якою він марить, не вистачає останнього фрагмента — величезної України, яка стане його плацдармом, його полем битви, де вже повертається до життя справжня національна ідея російських тиранів — захоплення, вбивство, насильство, знищення та смерть. Це все, що має російський світ для європейської цивілізації.

Подивіться ще раз на його заяву. Вона не лише про Україну. Вона про весь світ. Колективний Захід, усі цивілізовані країни мають знати, що часу не лишилося. Якщо впаде Україна — буде відновлено Імперію. Сила звіра стане надзвичайною. Ця агресивність неминуче втопить всю Європу в крові. Тому що новий Гітлер прийде за кожним навіть за тими, хто сьогодні вважає себе його фаворитами. Усіх, хто не на колінах, буде вбито.

Тому нам потрібна сміливість. Сміливість приймати історичні рішення. Сміливість зупинити нового Гітлера в Кремлі зараз, коли ще є можливість. Сміливість приймати зухвалі та блискавичні рішення. Що може зробити світ, щоб не допустити Третю Світову війну?

Є лише один шлях, який може змінити наше майбутнє. Пряма військова допомога Україні. Прямо зараз. Ці хвилини. У цей час. Точкові санкції, каски та кілька сотень ракет не врятують Європу від кривавої прірви, до якої її котить новий Гітлер. Тільки сміливість прийняти виклик. Тільки сміливість змінити нашу спільну долю. Сміливість прямо зараз замкнути звіра в клітку — спільними зусиллями, спільними справами та арміями.

Прямо зараз політики, яким поки що не соромно дивитись у вічі своїх поки що живих дітей, повинні сказати: я не допущу Третю Світову Війну. Я справами, а не словами, зупиню темряву, що наближається. І прямо зараз прийматиму рішення, які потрібно прийняти, щоб ошаліла тварина була ізольована від світу, стерилізована і посаджена в клітку.

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Україна кличе вас, великі європейські друзі. Захист України — це ваша та наша остання спроба, наш спільний рубіж. Якщо ви не прийдете зараз; якщо ваші армії та генерали сидітимуть по хатах та казармах; якщо ніхто з вас, чи ви маленький, чи великий, навіть не спробує підняти голову і військовими методами, всією своєю силою не спробує зупинити прокляття війни — другої спроби не буде.

Настав час всій великій Європі об’єднатися навколо України та захистити свій спільний будинок від кривавого сценарію, який новий Гітлер у Москві готує нам усім, нашим дітям від Києва до Лондона.

Зупиніть Путіна тут і зараз. Надішліть свої війська в Україну і встаньте поряд з українською армією на лінії розмежування. Станьте поряд з Україною на повне зростання і скажіть: жодної війни не буде, ми тут, ми не дозволимо більше тероризувати Європу. Негайно приймайте рішення щодо вступу України до Європейського Союзу. Негайно приймайте рішення щодо вступу України до НАТО. Зараз дійте. Дипломатія не врятує. Лише дії. Тільки жорсткі та фактичні рішення, які поставлять звіра перед фактом нової реальності.

Встаньте поряд. Встаньте поруч або готуйте мільйони трун. Готуйте своїх дітей у Парижі та Берліні до того, що мирного неба у них не буде. Тому що зараз ми разом зупинимо нового московського Гітлера, або цей звір зруйнує все, що ми любимо, відкине європейську цивілізацію на століття в минуле. Прокиньтеся. Це останній шанс Європи на світ.