"Путін хоче стерти Україну з лиця землі": прогноз генерала про війну з Росією

Генерал відповів, як Україні слід поводитися після агресивних кроків Росії та випадів Путіна

Події навколо визнання Росією "незалежності" "ЛНР" і "ДНР" не вщухають. Слідом за відповідним указом Путіна від 21 лютого російська Держдума ратифікувала у вівторок, 22 лютого, раніше підписані між псевдореспубліками та РФ договори "про дружбу та співпрацю".

Ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан у розмові з "Телеграфом" розповів, що означають дії країни-агресора, і як на них слід відповідати.

Це вже відкрита агресія РФ

- Чи стало сюрпризом рішення Путіна визнати квазіутворення "Л-ДНР"?

- Особисто для мене указ президента РФ про визнання т.зв. "Л-ДНР" був цілком очікуваним. Це один із сценаріїв, який Путін реалізує у напрямку примусу України до рішень, які потрібні Кремлю. До того ж, цим рішенням, а також своїм зверненням, яке побачило світ 21 лютого, Путін фактично оголосив війну Україні, Європі, всьому цивілізованому світу.

Саме це звернення – суміш шовінізму, імперіалізму, расизму, ксенофобії, брехні, маніпуляції, фальшування, присмачена заміною понять. Головне — перекладання провини з хворої голови на здорову.

Спостерігаючи за ним, за його мімікою, промовою склалося враження, що перед нами не зовсім фізично та психічно здорова людина. Видно, як Путін люто ненавидить Україну, як хоче стерти її з землі. Не може політик із більш-менш тверезим розумом нести таке.

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- Держдума РФ а також "парламенти" псевдореспублік сьогодні ратифікували договори "про дружбу і співпрацю". А російські танки вже відкрито їздять по окупованих територіях Донбасу. Що це означає?

– Те, що зараз відбувається на окупованих територіях Донбасу, – це вже відкрита агресія РФ. Нахабне порушення суверенітету та територіальної цілісності України. І ця агресія дає підстави говорити, що Путін не має наміру політико-дипломатичними методами розв’язувати проблеми. Ставка виключно на військові методи, право сили, а не на силу права.

Мінські угоди він поховав. Так само як нормандський формат. Як можна вести якісь переговори, якщо Путін легалізував збройні сили РФ, які є в ОРДЛО, а також додатково ввів їх на територію, яка де-юре належить Україні, що визнають усі держави та міжнародні організації?

Очевидно, що Путін не зупиниться

– Як у цій новій реальності слід діяти міжнародній спільноті?

– Повинні бути адекватні дії наших партнерів. А вони, як на мене, поки мляві. Санкції, про які зараз говорять ті ж американці (щодо компаній, які здійснюють діяльність у терористичних "Л-ДНР") — це точно мало. Головним винуватцем у разі є РФ. Своїми заявами та рішеннями Путін вкотре засвідчив, що сучасна Росія, сучасний режим там – це фашистський, терористичний режим, який не зупиниться ні перед чим, аби розширити свій життєвий простір. І це має розуміти і Україна, і колективний Захід.

– Якими мають бути санкції?

– І секторальними, і персональними – у контексті того, що напрацьовано у Вашингтоні, Лондоні та ЄС. Настав час від слів переходити до справи, тому що путінська Росія – це загальна загроза. Одні слова, а також лайт-санкції Путіна не зупинять. Потрібні конкретні дії не тільки щодо його стримування, але й з примусу до миру.

Зрозуміло, що прийматимуться певні дії. І на рівні Ради безпеки ООН, і на рівні ОБСЄ. Але у нормандський формат я вже не вірю. Що там збиратися, якщо Путін його розтоптав! І є підозра про певні домовленості у цьому форматі між Росією, Німеччиною та Францією. Тому що всі кроки в "Нормандії" були точно не на користь України. Більше того, Путін у своєму вчорашньому зверненні навіть спробував схилити на свій бік Німеччину, коли говорить про поділ світу після Другої світової війни. Мовляв, у Німеччини щось відібрали тоді, в Угорщині тощо. Тобто Путін послідовно проводить роботу на те, щоб розвалити ЄС, НАТО, посіяти у Європі конфронтацію та відродити статус Росії як світового жандарма.

Очевидно, що Путін не зупиниться. І якщо нашими партнерами не будуть введені "пекельні санкції" щодо РФ, її секторів економіки, Путіна та його оточення, то в агресора будуть розв’язані руки.

Якби Захід нарешті прокинувся, відкинув усі корупційні політичні речі, які Путін нав’язує Європі та світу, вже зараз було б вирішено питання членства України в НАТО та ЄС. І це врятувало б не лише Україну, а й Європу, і світ загалом.

Як треба діяти Україні

– Як охарактеризуєте дії української влади у ракурсі протистояння російській агресії?

– Останні три роки ці дії, на жаль, не сприяли зміцненню обороноздатності нашої держави. І це, гадаю, було одним із аргументів для Путіна піти далі – і ухвалити ті рішення, які він учора ухвалив. Якби він відчував, що Україна потужно озброїлася за цей час, зміцнилася за всіма напрямками, консолідувалась – він навряд чи пішов би на визнання "Л-ДНР".

Так, у нас є чималий бойовий досвід та певна підтримка, зокрема озброєнням, з боку міжнародних партнерів. Але ми не задіяли належним чином наявні можливості. І провал оборонного замовлення – яскраве тому підтвердження.

- Що скажете про нічне звернення Зеленського у відповідь на визнання Путіним "Л-ДНР"?

– Зрозуміло, що завдання влади у тому, щоб зміцнити суспільство, вселити оптимізм, віру, бажання діяти у напрямку відсічі агресору. Але по суті це звернення виглядало так — "ви паніці не піддавайтеся, організовано рятуйтеся". Проти України проводяться конкретні агресивні дії, а президент жодного слова не говорить про те, що робити у контексті протидії Росії. Він не анонсував ні розрив дипломатичних відносин, ні запровадження правового режиму – військового чи надзвичайного стану. Принаймні у прикордонних з Придністров’ям, Білоруссю, РФ регіонах. Не кажучи вже про Донецьку та Луганську області. Нехай не повною мірою, але ключові позиції цього правого режиму мають бути задіяні.

Все це було проговорено лише сьогодні вдень – і те, як ймовірність.

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– Як слід діяти законодавцям, суспільству?

– Слід терміново вжити заходи щодо вдосконалення законодавства у ракурсі боротьби з колабораціонізмом. Нема куди тягнути. Заблокувати всі російські інформаційні структури. При цьому розблокувати, декодувати українські телеканали, які мають працювати на формування оптимізму, боєздатності, активної громадянської позиції щодо підтримки сектору безпеки та оборони.

А нашому суспільству важливо не впадати у паніку. Слід організовуватись. Розуміти, що у нас є ЗСУ, партнери нас підтримують. Важлива позиція української сторони, щоб у контексті того, що відбувається, Україна отримала міжнародні, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. На мою думку, питання слід ставити так: чи ви нас приймаєте до НАТО, щоб ми мали відповідні гарантії безпеки, чи Україна повертає собі статус ядерної держави. Чого, до речі, боїться Путін. Він прямо про це каже.

Я впевнений, що українська нація, наша громадянська спільнота здатні мобілізуватись. І підштовхнути владу до конкретних, рішучих дій, які б унеможливили подальше просування фашистської Російської Федерації вглиб України.

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Нагадаємо, що визнання російським президентом Володимиром Путіним квазіутворень "ДНР" і "ЛНР" як "незалежних республік" викликало вкрай негативну реакцію з боку президента України Володимира Зеленського.

Жорсткі оцінки висловили лідери європейських держав.

Також Телеграф повідомляв, які нові військові ризики для України означає визнання "Л-ДНР".