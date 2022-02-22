Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів про ризики для України після визнання так званих "ДНР" та "ЛНР"

Ті кроки, які були зроблені РФ — у вигляді визнання псевдо державних утворень (т.зв. "ДНР" і "ЛНР"), підписання з ними "договорів" про дружбу та взаємодопомогу з можливим створенням російських баз, із запровадженням "миротворців" — створюють низку потенційно ризикових ситуацій.

Перший ризик – можливість активізації обстрілів на лінії розмежування, додатково до того, що ми бачимо із середини минулого тижня. Щоб дати нагоду для дій російських сил. Або з розрахунком на те, що українська сторона не відповідатиме, побоюючись реакції РФ. Що дозволить окупантам безкарного провокувати наших військовослужбовців. Ті ж низові командири точно почуватимуться значно впевненіше, ніж раніше. І вважати, що можуть тепер творити що завгодно, бо за ними тепер відкрито стоїть Росія.

Другий ризик – у "конституціях" цих псевдо державних утворень написано, що їхні території поширюються на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Чи не буде це використано як нагоду для розширення агресії?

Третій ризик – учора на засіданні Ради безпеки міністр оборони РФ Шойгу заявляв про те, що нібито створено величезне угруповання українських військ на Донбасі. Путін, російські пропагандисти говорять про чи не 120 тисяч представників ЗСУ у тому районі, про якісь плани військової операції, яку нібито вони готують. Демонструються якісь фейкові карти наступальної операції. Абсолютно маячні речі про те, що Україна майже половину армії зосередила в підконтрольних частинах Донецької та Луганської областей. Але чи не буде це пропагандистське, дезінформаційне марення використане як привід для російського наступу? Під приводом того, що "ми повинні гарантувати мир та безпеку" псевдо державним утворенням, а тому проводимо військову операцію з "примусу до миру". Як росіяни розповідали у 2008 році, пояснюючи свою агресію проти Грузії.

Тепер у ОРДЛО відкрита присутність Росії. Хоч усі вісім попередніх років ми чудово розуміли, що саме вона там усім заправляє, постачає зброю, що від командира роти і вище – стоять росіяни. Але саме зараз потенційно ризикових сценаріїв стає значно більше. Чи буде реалізовано – інше питання.

При цьому не слід забувати, що російське угруповання військ так і стоїть вздовж кордонів України та РФ. А також у Криму та Білорусі.