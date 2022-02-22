"Путин хочет стереть Украину с лица земли": прогноз генерала о войне с Россией

Генерал ответил, как Украине следует себя вести после агрессивных шагов России и выпадов Путина

События вокруг признания Россией "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР" не сбавляют ход. Вслед за соответствующим указом Путина от 21 февраля, российская Госдума ратифицировала во вторник, 22 февраля, ранее подписанные между псевдореспубликами и РФ договоры "о дружбе и сотрудничестве".

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в беседе с "Телеграфом" рассказал, что означают действия страны-агрессора, и как на них следует отвечать.

Это уже открытая агрессия РФ

– Стало ли сюрпризом решение Путина признать квазиобразования "Л-ДНР"?

– Лично для меня указ президента РФ о признании т.н. "Л-ДНР" был вполне ожидаемым. Это один из сценариев, который Путин реализует в направлении принуждения Украины к решениям, которые нужны Кремлю. К тому же, данным решением, а также своим обращением, увидевшим свет 21 февраля, Путин фактически огласил войну Украине, Европе, всему цивилизованному миру.

Само это обращение – смесь шовинизма, империализма, расизма, ксенофобии, лжи, манипуляции, фальсификации, сдобренная подменой понятий. Главное – перекладывание вины с больной головы на здоровую.

Наблюдая за ним, за его мимикой, речью, сложилось впечатление, что перед нами не совсем физически и психически здоровый человек. Видно, как Путин люто ненавидит Украину, как хочет стереть ее с лица земли. Не может политик с более-менее трезвым рассудком нести такое.

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– Госдума РФ а также "парламенты" псевдореспублик сегодня ратифицировали договора "о дружбе и сотрудничестве". А российские танки уже открыто колесят по оккупированным территориям Донбасса. Что это значит?

– То, что сейчас происходит на оккупированных территориях Донбасса – это уже открытая агрессия РФ. Наглое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. И эта агрессия дает основания говорить, что Путин не намерен политико-дипломатичными методами развязывать проблемы. Ставка исключительно на военные методы, на право силы, а не на силу права.

Минские соглашения он похоронил. Равно как нормандский формат. Как можно вести какие-то переговоры, если Путин легализовал имеющиеся в ОРДЛО вооруженные силы РФ, а также дополнительно ввел их на территорию, которая де-юре принадлежит Украине, что признают все государства и международные организации?

Очевидно, что Путин не остановится

– Как в этой новой реальности следует действовать международному сообществу?

– Должны быть адекватные действия со стороны наших партнеров. А они, как по мне, пока вялые. Санкции, о которых сейчас говорят те же американцы (касательно компаний, осуществляющих деятельность в террористических "Л-ДНР") – это точно мало. Главным виновником в данном случае является РФ. Своими заявлениями и решениями Путин в очередной раз засвидетельствовал, что современная Россия, современный режим там – это фашистский, террористический режим, который не остановится ни перед чем, чтобы расширить свое жизненное пространство. И это должны понимать и Украина, и коллективный Запад.

– Какими должны быть санкции?

– И секторальными, и персональными – в контексте того, что наработано в Вашингтоне, Лондоне и ЕС. Пора от слов переходить к делу, потому что путинская Россия – это общая угроза. И одни слова, а также лайт-санкции Путина не остановят. Нужны конкретные действия не только по его сдерживанию, но и по принуждению к миру.

Понятно, что будут приниматься определенные действия. И на уровне Совбеза ООН, и на уровне ОБСЕ. Но в нормандский формат я уже не верю. Что там собираться, если Путин его растоптал!? И есть подозрение о неких договоренностях в этом формате между Россией, Германией и Францией. Потому что все шаги в "Нормандии" были точно не на пользу Украины. Более того – Путин в своем вчерашнем обращении даже попытался склонить на свою сторону Германию, когда говорит о разделе мира после Второй мировой войны. Мол, у Германии что-то отобрали тогда, у Венгрии и так далее. То есть Путин последовательно проводит работу на то, чтобы развалить ЕС, НАТО, посеять в Европе конфронтацию и возродить статус России как мирового жандарма.

Очевидно, что Путин не остановится. И если нашими партнерами не будут введены "адские санкции" касательно РФ, ее секторов экономики, Путина и его окружения, то у агрессора будут развязаны руки.

Если бы Запад, наконец, проснулся, откинул все коррупционные политические вещи, которые Путин навязывает Европе и миру, уже сейчас был бы решен вопрос о членстве Украины в НАТО и ЕС. И это спасло бы не только Украину, но и Европу, и мир в целом.

Как надо действовать Украине

– Как охарактеризуете действия украинской власти в ракурсе противостояния российской агрессии?

– Последние три года эти действия, к сожалению, не способствовали укреплению обороноспособности нашего государства. И это, думаю, было одним их аргументов для Путина пойти дальше – и принять те решения, которые он вчера принял. Если бы он чувствовал, что Украина мощно вооружилась за это время, укрепилась по всем направлениями, консолидировалась – он вряд ли пошел бы на признание "Л-ДНР".

Да, у нас есть немалый боевой опыт и определенная поддержка, в том числе вооружением, со стороны международных партнеров. Но мы не задействовали в должной мере имеющиеся возможности. И провал оборонного заказа – яркое тому подтверждение.

– Что скажете о ночном обращении Зеленского в ответ на признание Путиным "Л-ДНР"?

– Понятно, что задание власти в том, чтобы укрепить общество, вселить оптимизм, веру, желание действовать в направлении отпора агрессору. Но, по сути, это обращение выглядело так – "вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь". Против Украины проводятся конкретные агрессивные действия, а президент ни слова не говорит о том, что делать в контексте противодействия России. Он не анонсировал ни разрыв дипломатических отношений, ни введение правового режима – военного или чрезвычайного положения. По крайней мере, в пограничных с Приднестровьем, Беларусью, РФ регионах. Не говоря уже о Донецкой и Луганской областях. Пусть не в полной мере, но ключевые позиции этого правого режима должны быть задействованы.

Всё это было проговорено лишь сегодня днем – и то как вероятность.

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– Как следует действовать законодателям, обществу?

– Следует срочно принять меры по усовершенствованию законодательства в ракурсе борьбы с коллаборационизмом. Некуда тянуть. Заблокировать абсолютно все российские информационные структуры. При этом разблокировать, декодировать украинские телеканалы, которые должны работать на формирование оптимизма, боеготовности, активной гражданской позиции касательно поддержки сектора безопасности и обороны.

А нашему обществу важно не впадать в панику. Следует организовываться. Понимать, что какие бы не были проблемы у нашей власти, у нас есть ВСУ, партнеры нас поддерживают. Важна позиция украинской стороны, чтобы в контексте происходящего Украина получила международные, юридически обязующие гарантии безопасности. С моей точки зрения, вопрос следует ставить так: или вы нас принимаете в НАТО, чтобы мы имели соответствующие гарантии безопасности, или Украина возвращает себе статус ядерной державы. Чего, кстати, боится Путин. Он прямо об этом говорит.

Я уверен, что украинская нация, наше гражданское сообщество способны мобилизоваться. И подтолкнуть власть к конкретным, решительным действиям, которые сделали бы невозможным дальнейшее продвижение фашистской Российской Федерации вглубь Украины.

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Напомним, что признание российским президентом Владимиром Путиным квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" в качестве "независимых республик" вызвало крайне негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Жесткие оценки высказали и лидеры европейских государств.

Также "Телеграф" сообщал, какие новые военные риски для Украины означает признание "Л-ДНР".