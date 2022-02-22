Російська бойова техніка продовжує заходити до Донецька: нове відео

Російські пропагандисти не приховують, чия це техніка

Росія обіцяла псевдодержавам в ОРДЛО допомогти з "підтримкою миру" і, ймовірно, вже почала виконувати домовленості. У мережі з’являються відео, як важке озброєння прибуває до так званої "ДНР".

Російський пропагандист та ексватажок частини бойовиків "ДНР" Захар Прилєпін опублікував кадри того, як військова бронетехніка РФ під покровом ночі в’їжджає до Донецька. Він написав, що офіційні особи заперечують це та сказав, що вони "жартують".

У коментарях до відео росіяни та жителі окупованих регіонів бурхливо радіють танкам на вулицях Донецька. Рідкісні коментарі про неприпустимість війни зустрічають негативну реакцію.

Зазначимо, що знаків розрізнення на бронетехніці не видно, але поставки бойової техніки в так звані "ЛДНР" надходять з Росії, тому належність цих танків сумнівів викликати не може.

До цього про пересування військ без розпізнавальних знаків у бік лінії розмежування та мобілізаційних заходів в ОРДЛО писали українські та світові ЗМІ.

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Нагадаємо, напередодні російський президент Володимир Путін вирішив визнати так звані "ЛНР"-"ДНР". В Україні це визнали порушенням суверенітету і назвали рішення "легалізацією військ" Росії на Донбасі. У самій РФ виникли також розбіжності в трактуванні "кордонів" ОРДЛО, які вони самі й визнали.

Світова спільнота вже відреагувала на визнання "незалежності" псевдодержав, а російська валюта знецінюється через очікування санкцій.