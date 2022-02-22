"Росія створила привід для вторгнення": на екстреному засіданні Ради безпеки ООН говорили про Україну (ключові заяви)

Весь цивілізований світ засудив дії РФ, представник якої звинуватив у всьому "майданський режим"

Цієї ночі після визнання Росією так званих республік Донбасу та запровадження туди армії РФ відбулося екстрене засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо питання України. Рада безпеки стартувала 22 лютого о 4:00 за київським часом, і на ній представники цивілізованих країн засудили РФ.

В ООН заявили, що визнання Путіним частин України "незалежними" — це порушення цілісності нашої держави. Також на засіданні прозвучали такі заяви:

постійний представник України Сергій Кислиця сказав про те, що зараз нам важливо зрозуміти хто друг і член ООН, а хто "стримуватиме" Кремль лише словами;

Україна не хоче і не має наміру отримати ядерну зброю (про це трублять у РФ) і постачати її нам не збираються, про що сказала представник Британії Барбара Вудворд. За її словами, своїм кроком з визнання псевдореспублік Росія створила привід для вторгнення;

представник Мексики заявила, що потрібно бути на шляху до демократії, а в Ірландії вважають, що за всієї складності ситуації Україна зберегла своє обличчя;

слова підтримки сказали представники Франції, Албанії, Гани тощо.

представник РФ риторикою не здивував: мовляв, у всьому нібито винен "майданський режим" в Україні та Київ нібито "не виконує Мінських угод".

Нагадаємо, у США вже оголосили про запровадження санкцій у зв’язку з рішенням Росії.

Також на рішення Путіна почали реагувати країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.