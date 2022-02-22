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"Россия создала повод для вторжения": на экстренном заседании Совбеза ООН говорили об Украине (ключевые заявления)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Заседание ООН началось в 4:00 по Киеву Новость обновлена 22 февраля 2022, 07:13
Заседание ООН началось в 4:00 по Киеву

Весь цивилизованный мир осудил действия РФ, представитель которой обвинил во всем "майданский режим"

Этой ночью после признания Россией так называемых республик Донбасса и введения туда армии РФ состоялось экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу Украины. Совбез стартовал 22 февраля в 4:00 по киевскому времени, и на нем представители цивилизованных стран осудили РФ.

В ООН заявили, что признание Путиным частей Украины "независимыми" — это нарушение целостности нашего государства. Также на заседании прозвучали такие заявления:

  • постоянный представитель Украины Сергей Кислица сказал о том, что сейчас нам важно понять кто друг и член ООН, а кто будет "сдерживать" Кремль лишь словами;
  • Украина не хочет и не намерена заполучить ядерное оружие (об этом трубят в РФ) и поставлять его нам не собираются, о чем сказала представитель Великобритании Барбара Вудворд. По ее словам, своим шагом по признанию псевдореспублик Россия создала повод для вторжения;
  • представитель Мексики заявила, что нужно быть на пути к демократии, а в Ирландии считают, что при всей сложности ситуации Украина сохранила свое лицо;
  • слова поддержки сказали представители Франции, Албании, Ганы и так далее.
  • представитель РФ риторикой не удивил: дескать, во всем якобы виноват "майданский режим" в Украине и Киев якобы "не выполняет Минские соглашения".

Напомним, в США уже объявили о введении санкций в связи с решением России.

Также на решение Путина начали реагировать страны и международные политические и военно-политические альянсы.

Теги:
#Украина #Россия #ООН #Донбасс
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