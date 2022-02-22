"Россия создала повод для вторжения": на экстренном заседании Совбеза ООН говорили об Украине (ключевые заявления)
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Весь цивилизованный мир осудил действия РФ, представитель которой обвинил во всем "майданский режим"
Этой ночью после признания Россией так называемых республик Донбасса и введения туда армии РФ состоялось экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу Украины. Совбез стартовал 22 февраля в 4:00 по киевскому времени, и на нем представители цивилизованных стран осудили РФ.
В ООН заявили, что признание Путиным частей Украины "независимыми" — это нарушение целостности нашего государства. Также на заседании прозвучали такие заявления:
- постоянный представитель Украины Сергей Кислица сказал о том, что сейчас нам важно понять кто друг и член ООН, а кто будет "сдерживать" Кремль лишь словами;
- Украина не хочет и не намерена заполучить ядерное оружие (об этом трубят в РФ) и поставлять его нам не собираются, о чем сказала представитель Великобритании Барбара Вудворд. По ее словам, своим шагом по признанию псевдореспублик Россия создала повод для вторжения;
- представитель Мексики заявила, что нужно быть на пути к демократии, а в Ирландии считают, что при всей сложности ситуации Украина сохранила свое лицо;
- слова поддержки сказали представители Франции, Албании, Ганы и так далее.
- представитель РФ риторикой не удивил: дескать, во всем якобы виноват "майданский режим" в Украине и Киев якобы "не выполняет Минские соглашения".
Напомним, в США уже объявили о введении санкций в связи с решением России.
Также на решение Путина начали реагировать страны и международные политические и военно-политические альянсы.
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