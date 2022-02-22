"Россия создала повод для вторжения": на экстренном заседании Совбеза ООН говорили об Украине (ключевые заявления)

Весь цивилизованный мир осудил действия РФ, представитель которой обвинил во всем "майданский режим"

Этой ночью после признания Россией так называемых республик Донбасса и введения туда армии РФ состоялось экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу Украины. Совбез стартовал 22 февраля в 4:00 по киевскому времени, и на нем представители цивилизованных стран осудили РФ.

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В ООН заявили, что признание Путиным частей Украины "независимыми" — это нарушение целостности нашего государства. Также на заседании прозвучали такие заявления:

постоянный представитель Украины Сергей Кислица сказал о том, что сейчас нам важно понять кто друг и член ООН, а кто будет "сдерживать" Кремль лишь словами;

Украина не хочет и не намерена заполучить ядерное оружие (об этом трубят в РФ) и поставлять его нам не собираются, о чем сказала представитель Великобритании Барбара Вудворд. По ее словам, своим шагом по признанию псевдореспублик Россия создала повод для вторжения;

представитель Мексики заявила, что нужно быть на пути к демократии, а в Ирландии считают, что при всей сложности ситуации Украина сохранила свое лицо;

слова поддержки сказали представители Франции, Албании, Ганы и так далее.

представитель РФ риторикой не удивил: дескать, во всем якобы виноват "майданский режим" в Украине и Киев якобы "не выполняет Минские соглашения".

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Напомним, в США уже объявили о введении санкций в связи с решением России.

Также на решение Путина начали реагировать страны и международные политические и военно-политические альянсы.