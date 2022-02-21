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Путин официально введет войска на Донбасс

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Российское вооружение теперь уже открыто переправят на Донбасс Новость обновлена 21 февраля 2022, 23:57
Российское вооружение теперь уже открыто переправят на Донбасс

РФ признала "независимость" ОРДЛО и направит туда свою армию

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ "обеспечить поддержание мира" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые признал 21 февраля, российскими вооруженными силами. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на указы главы страны.

Так, в указе говорится, по данным медиа, что в Минобороны обратился глава так называемой "Донецкой народной республики" и попросил "обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи осуществление Вооруженными силами РФ на территории "республики" функций по поддержанию мира".

Кроме того, сообщается, что Путин намерен провести переговоры с ОРДЛО, чтобы "установить" с этими квазиобразованиями "дипломатические отношения".

Как писал "Телеграф", военный обозреватель и главный редактор "Апострофа" Денис Попович еще ранее прогнозировал: как только Путин объявит о "независимых республиках" – можно ожидать решения о вводе на оккупированные территории Донбасса российских войск. А вот ремарка в указах Путина о "фактических" границ ОРДЛО, по мнению эксперта, может говорить о вероятности заморозить конфликт.

Напомним, 21 февраля Россия заключила с боевиками "ДНР" и "ЛНР" договор, признав незаконные формирования "суверенными". Большинство стран тут же негативно отреагировали на такие действия Путина. Великобритания и ряд стран Европейского Союза однозначно называют решение РФ касательно так называемых "республик" на Донбассе грубым нарушением международного права.

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#Донбасс #Владимир Путин #Войска
Российское вооружение теперь уже открыто переправят на Донбасс
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