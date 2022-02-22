"Русским доверять нельзя": чем Донбасс напоминает Грузию-2008 и ждать ли большой войны с РФ

Грузинский доброволец служащий в ВСУ дал прогноз о возможности войны с Россией и как Украине в ней воевать

Признание РФ "независимости" так называемых "народных республик" Донбасса навевает аналогии с событиями в Грузии 1993 и 2008 годов. "Телеграф" поинтересовался у одного из грузинских добровольцев, приехавших в Украину в 2014 году, и воевавшего в грузино-абхазской и грузино-российской войне 2008 года, как он оценивает происходящее в Украине, чего ожидать от Российской Федерации и что может помочь Украине.

Поскольку наш собеседник продолжает служить в Вооруженных силах Украины, его личность останется анонимной, назовем его Григорий.

Минск 2014 — это наш Сухуми 1993

Как вспоминает наш собеседник, Минские соглашения 2014 года напоминают ему бои за Сухуми в сентябре 1993 года, когда абхазцы при помощи РФ захватили город.

"В июле 1993 года при посредничестве России было заключено перемирие, гарантом которого выступила российская сторона. Нам даже предложили вывезти тяжелое вооружение за Поти на десантных кораблях Черноморского флота России, чтобы избежать провокаций. Оружие было вывезено, и 16 сентября абхазы пошли в наступление при поддержке российской авиации, на земле их поддерживали подразделения 14-й армии РФ без опознавательных знаков. Мы пытались перебрасывать подкрепления на гражданских самолетах, но их сбивали. Тогда я на всю жизнь запомнил – русским доверять нельзя", — вспоминает собеседник "Телеграфа".

Тем временем в другой "горячей точке" Грузии – в Южной Осетии, завязался другой узел, который вспыхнул 15 лет спустя, но тогда идея ввести миротворческий контингент из числа российских военнослужащих, казалась разумной. На деле же, как говорит наш собеседник, в югоосетинском поселке Джава была развернута полноценная военная база ВС РФ.

Сценарий почти один в один как в Южной Осетии

Во второй половине июля 2008 года на линии разграничения Грузии и непризнанной Южной Осетии резко обострилась ситуация – увеличилось число обстрелов и перестрелок, взрывались заминированные авто. Словом, как подчеркивает Григорий, было все то же самое что началось в Донбассе после 15 февраля.

"С 1 августа началась эвакуация жителей из Цхинвали. Ничего не напоминает?", — вспоминает собеседник "Телеграфа".

Тем временем пока из Цхинвали вывозили мирных жителей, со стороны Рокского туннеля начали формироваться танковые колонны 54-й армии РФ якобы "для защиты российских миротворцев".

Российская армия вступает в Грузию в 2008 году

"Что бы ни утверждала российская пропаганда, мы не были готовы к войне – из 4 бригад Вооруженных сил Грузии боеспособны были только 2, еще одна находилась с миротворческой миссией в Ираке и одна была только что формирована из состава Национальной гвардии. Но даже с такими силами нам удалось опрокинуть части южных осетинцев и войти по сути в пустой Цхинвал. Это была ловушка", — говорит наш собеседник.

Как вспоминает Григорий, на грузинские подразделения тут же обрушился удар авиации и тяжелого вооружения – по городу били российские "Грады", "Смерчи", ракеты комплексов "Искандер".

Так выглядел Цхинвали в августе 2008 года

"На грузинскую армию численностью в 30 тысяч человек из которых боеспособны были только две бригады, бросили 14-армию РФ, это не менее 100 тысяч человек, авиацию, подразделения спецназа, в том числе батальон чеченцев "Восток". Силы были неравны, и Грузия проиграла", — с горечью вспоминает собеседник "Телеграфа".

Война с Россией неминуема? Есть ли шанс?

Как считает Григорий, сходство сценариев в Грузии и на Донбассе делает войну с Россией неизбежной, единственное дипломатическое отличие – "независимость" Южной Осетии Россия признала после войны с Грузией. С Донбассом и Украиной все получается несколько иначе – сперва признание, а затем война.

"Сейчас на границе с Украиной около 200 тысяч человек, более полусотни боевых самолетов, 48 ракетных комплексов "Искандер" с 480 ракетами, большое количество бронетехники. Все это было пригнано к границе не для того, чтобы быть возвращенным назад после признания "независимости" ЛДНР и подписания с ними договора о взаимопомощи", — уверен наш собеседник.

Имеющий немалый боевой опыт Григорий рассказал для "Телеграфа" как может выглядеть сценарий возможной украино-российской войны.

"200 тысяч российских военнослужащих на границе – это сборная команда из срочников, контрактников, частей Росгвардии, в которой реальный боевой опыт имеют в лучшем случае 20-30 тысяч человек. Наземным частям ВСУ вполне по силам противостоять им и потому Россия будет делать ставку на авиацию и ракетные комплексы "Искандер" — удары по железнодорожным станциям, аэродромам, мостам, электростанциям, объектам гражданской инфраструктуры. Все будет направлено на завоевание господства в воздухе и создание паники среди мирного населения", — считает наш собеседник.

Вслед за этим в атаку пойдут наземные силы российской армии, которые будут продвигаться вперед не считаясь с потерями, поскольку как подчеркнул Григорий, "россияне никогда не считались с потерями своих, для них это всегда просто пушечное мясо".

"Единственное спасение Украины – "закрыть небо" для российской авиации и ракет, тогда у нас есть шанс продержаться достаточно долго для того, чтобы даже в России сочли свои потери излишними или не вмешалась третья сила", — резюмирует Григорий.

Высокопоставленные российские чиновники даже не скрывают, что имеют планы на расширение подконтрольных России территорий Донбасса и первым в этом списке стоит Мариуполь.