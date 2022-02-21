В России замахнулись на Мариуполь: что говорят в городе о войне и признании "ДНР"

У города на Азовском море свои планы – планы захватчиков их не интересуют

В понедельник, 21 февраля, выступая на заседании Совета безопасности РФ, глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал идею о признании Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он также добавил, что их нужно признавать в "тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины. Именно: от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".

Такое свободное перекраивание карты Украины не могло не удивить руководство крупнейшего центра металлургической промышленности на Приазовье.

"На сегодняшний день Мариуполь есть и далее будет украинским городом под украинским флагом, — так прокомментировал "Телеграфу" заявления кремлевских мечтателей заместитель городского головы Мариуполя Аркадий Мешков. – И какие бы Российская Федерация не принимала политические захватнические и оккупационные решения, Мариуполь остается надежным форпостом страны и не пропустит врага".

Мариуполь - это Украина

По словам представителя местной власти, настроения у горожан спокойные, они верят в Вооруженные силы Украины, никто никуда "присоединяться" не собирается, формируются бригады Территориальной обороны, которые регулярно проводят учения. Очередной "Стрелецкий день" прошел в субботу, 19 февраля, в нем приняло участие около 100 человек штатных военнослужащих Теробороны и резервистов.

Бойцы Теробороны проводят учения

Более того: Мариуполь нацелен на созидание. И подтверждением тому являются состоявшиеся 16 февраля встречи городского руководства и мариупольцев с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также крупнейшим бизнесменом и политиком Ринатом Ахметовым.

"Они были у нас в один день, но по отдельности. С обоими мы обсуждали вопросы дальнейшего развития города, инвестиции в инфраструктуру и заверения в надежной совместной длительной работе, — прокомментировал итог встреч Аркадий Мешков. И подчеркнул: – Бюджет Мариуполя в долларовом эквиваленте всегда был порядка 100 млн долларов – что до войны, что после ее начала. Просто за счет эффективного управления бюджета, сокращения операционных затрат и получения рейтинга самого прозрачного города нам удалось добиться больших инвестиций. Поэтому нам удается ежегодно инвестировать в развитие 40% бюджета".

К концу февраля в этом приазовском городе, всего в 20 км от линии фронта, продолжают работать в штатном режиме коммунальные службы и транспорт, продолжается вакцинация населения, после карантина возвращаются за парты старшеклассники. Также завершают карантинные ограничения спортивные клубы. А еще Мариуполь готовится к проведению в марте нового фестиваля MariupolPhotoFest, на котором планируют презентовать работы украинских фотомастеров – победителей международных конкурсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 21 февраля по итогам заседания Совета безопасности Российской Федерации президент РФ Владимир Путин заявил о признании "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами".