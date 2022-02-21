У Росії замахнулися на Маріуполь: що говорять у місті про війну та визнання "ДНР"

У міста на Азовському морі свої плани – плани загарбників їх не цікавлять

У понеділок, 21 лютого, виступаючи на засіданні Ради безпеки РФ, глава МВС Росії Володимир Колокольцев підтримав ідею про визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також додав, що їх потрібно визнавати у "тих межах адміністративних, у яких ці республіки та народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".

Таке вільне перекроювання карти України не могло не здивувати керівництво найбільшого центру металургійної промисловості на Приазов’ї.

"На сьогодні Маріуполь є і надалі буде українським містом під українським прапором, — так прокоментував "Телеграфу" заяви кремлівських мрійників заступник міського голови Маріуполя Аркадій Мєшков. — І які б Російська Федерація не приймала політичні загарбницькі та окупаційні рішення, Маріуполь залишається надійним форпостом країни і не пропустить ворога.

Маріуполь – це Україна

За словами представника місцевої влади, настрої у городян спокійні, вони вірять у Збройні сили України, ніхто нікуди "приєднуватися" не має наміру, формуються бригади Територіальної оборони, які регулярно проводять навчання. Черговий "Стрілецький день" пройшов у суботу, 19 лютого, у ньому взяло участь близько 100 осіб штатних військовослужбовців Тероборони та резервістів.

Бійці Тероборони проводять навчання

Щобільше: Маріуполь орієнтований на творення. І підтвердженням цього є зустрічі міського керівництва та маріупольців з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулися 16 лютого, а також найбільшим бізнесменом і політиком Рінатом Ахметовим.

"Вони були в нас в один день, але окремо. З обома ми обговорювали питання подальшого розвитку міста, інвестиції в інфраструктуру та запевнення у надійній спільній тривалій роботі, — прокоментував підсумок зустрічей Аркадій Мєшков. І наголосив: – Бюджет Маріуполя у доларовому еквіваленті завжди був близько 100 млн доларів – що до війни, що після її початку. Просто внаслідок ефективного управління бюджетом, скорочення операційних витрат та отримання рейтингу найпрозорішого міста нам вдалося досягти великих інвестицій. Тому нам вдається щорічно інвестувати у розвиток 40% бюджету".

До кінця лютого у цьому приазовському місті, всього за 20 км від лінії фронту, продовжують працювати у штатному режимі комунальні служби та транспорт, триває вакцинація населення, після карантину повертаються за парти старшокласники. Також завершують карантинні обмеження спортивні клуби. А ще Маріуполь готується до проведення у березні нового фестивалю MariupolPhotoFest, на якому планують презентувати роботи українських фотомайстрів – переможців міжнародних конкурсів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 21 лютого за підсумками засідання Ради безпеки Російської Федерації президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "ДНР" та "ЛНР" "незалежними державами".