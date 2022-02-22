Российская боевая техника продолжает заходить в Донецк: новое видео
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Российские пропагандисты не скрывают, чья это техника
Россия обещала псевдогосударствам в ОРДЛО помочь с "поддержанием мира" и, вероятно, уже начала выполнять договоренности. В сети появляются видео, как тяжелое вооружение прибывает в так называемую "ДНР".
Российский пропагандист и экс-главарь части боевиков "ДНР" Захар Прилепин опубликовал кадры того, как военная бронетехника РФ под покровом ночи въезжает в Донецк. Он написал, что официальные лица отрицают это и сказал, что они "шутят".
В комментариях к видео россияне и жители оккупированных регионов бурно радуются танкам на улицах Донецка. Редкие комментарии о недопустимости войны встречают негативную реакцию.
Отметим, что знаков различия на бронетехнике не видно, но поставки боевой техники в так называемые "ЛДНР" происходят из России, поэтому принадлежность этих танков сомнений вызывать не может.
До этого о передвижениях войск без опознавательных знаков в сторону линии разграничения и мобилизационных мероприятиях в ОРДЛО писали украинские и мировые СМИ.
Напомним, накануне российский президент Владимир Путин решил признать так называемые "ЛНР"-"ДНР". В Украине это сочли нарушением суверенитета и назвали решение "легализацией войск" России на Донбассе. В самой РФ возникли также расхождения в трактовке "границ" ОРДЛО, которые они сами же и признали.
Мировое сообщество уже отреагировало на признание "независимости" псевдогосударств, а российская валюта обесценивается из-за ожидания грядущих санкций.
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