На Донбассе заметили колонну военной техники без опознавательных знаков: что говорят очевидцы (видео)

Техника, танки и бронемашины, шла по Донецку ночью

После того как российский президент Владимир Путин признал "независимость" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, на территории оккупированных восточных регионов заметили тяжелое вооружение.

Украинские и международные СМИ сообщают о колонне военной техники на Донетчине. Танки и БТР заметили на выезде из центра Донецка, как цитирует "Украинская правда" очевидца, "на сотой единице сбился со счета". Источник предположил, что двигаются они в бок Ясиноватой, поскольку видели их на трассе между Донецком и Макеевкой.

Эшелоны ехали ночью, и якобы проходили по улице Университетской.

Читайте также: Категория Украина "Мы на своей земле": Зеленский обратился к Украине после признания Путиным "ДНР"-"ЛНР" После решения Путина по Донбассу президент Украины выступил с обращением к украинскому народу

Украинские военные знают об этих перемещениях, кроме того известно и о движении военного контингента — мобилизированных мужчин. Известно о якобы несколько тысячах, которым в Макеевке на территории завода раздают вооружение и одежду.

Международные СМИ, в частности Reuters, также со ссылкой на своих собеседников из оккупированного Донецка сообщают о наличии танков без опознавательных знаков. Войска появились после того, как Путин, кроме признания части украинского Донбасса государствами, решил направить российских солдат в ОРДЛО официально. Цель — якобы "поддерживать мир". Как писал "Телеграф", мировое сообщество уже отреагировало на действия России введение санкций против образований от США и осуждением от цивилизованных стран — на Совбезе ООН.

Читайте также: Категория Политика Президент России признал "ЛНР"-"ДНР": что это значит и что будет дальше Запад совместно с Украиной уже готовят жесткий ответ на такой ход Кремля

Агентство также ссылается на чиновника США, который утверждает, что проникновение войск России на территорию оккупированной части Украины это якобы не вторжение. Он отмечает, что "более широкая кампания может начаться в любое время".