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Зеленський заговорив про введення воєнного стану

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Зеленський заговорив про введення воєнного стану Новина оновлена 22 лютого 2022, 12:31

Президент переконаний, що світ має запровадити санкції проти повної зупинки "Північного потоку — 2"

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого зробив заяву, в якій пообіцяв запровадити воєнний стан у разі "потужної війни" проти України.

Відповідну заяву глава нашої держави зробив на брифінгу після зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом.

Зеленський не виключає воєнного стану в Україні, проте введуть його лише під час повномасштабної війни, в яку гарант не вірить.

Він переконаний, що боротися із противником потрібно за допомогою санкцій.

"Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції повинні включати повну зупинку "Північного потоку — 2". Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів з обороноздатності України та економічної стабільності", — наголосив президент.

Нагадаємо, після того, як Путін визнав "Л-ДНР", було проведено термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Також відбулися переговори глави української держави Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. У США вже оголосили про запровадження санкцій у зв’язку із рішенням РФ визнати донбаські псевдореспубліки.

Також на рішення Путіна почали реагувати інші країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.

Теги:
#Росія #Вторгнення #Військове положення #Володимир Зеленський #Воєнний стан в Україні
Зеленський заговорив про введення воєнного стану
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Зеленський заговорив про введення воєнного стану
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Зеленський заговорив про введення воєнного стану
Зеленський заговорив про введення воєнного стану
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