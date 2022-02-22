Зеленський заговорив про введення воєнного стану
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Президент переконаний, що світ має запровадити санкції проти повної зупинки "Північного потоку — 2"
Президент України Володимир Зеленський 22 лютого зробив заяву, в якій пообіцяв запровадити воєнний стан у разі "потужної війни" проти України.
Відповідну заяву глава нашої держави зробив на брифінгу після зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом.
Зеленський не виключає воєнного стану в Україні, проте введуть його лише під час повномасштабної війни, в яку гарант не вірить.
Він переконаний, що боротися із противником потрібно за допомогою санкцій.
"Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції повинні включати повну зупинку "Північного потоку — 2". Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів з обороноздатності України та економічної стабільності", — наголосив президент.
Нагадаємо, після того, як Путін визнав "Л-ДНР", було проведено термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Також відбулися переговори глави української держави Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. У США вже оголосили про запровадження санкцій у зв’язку із рішенням РФ визнати донбаські псевдореспубліки.
Також на рішення Путіна почали реагувати інші країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.
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