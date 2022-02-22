Зеленский заговорил о введении военного положения

Президент убежден, что мир должен ввести санкции против полной остановки "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля сделал заявление, в котором пообещал ввести военное положение в случае "мощной войны" против Украины.

Соответствующее заявление глава нашего государства сделал на брифинге после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский не исключает военное положение в Украине, однако введут его только в ходе полномасштабной войны, в которую гарант не верит.

Он убежден, что бороться с противником нужно с помощью санкций.

"Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока — 2". Кроме того, сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров по обороноспособности Украины и экономической стабильности", — подчеркнул президент.

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Напомним, после того, как Путин признал "Л-ДНР", было проведено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также состоялись переговоры главы украинского государства Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В США уже объявили о введении санкций в связи с решением РФ признать донбасские псевдореспублики.

Также на решение Путина начали реагировать другие страны и международные политические и военно-политические альянсы.