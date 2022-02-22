Туреччина відповість у Чорному морі: Ердоган відреагував на визнання "ЛДНР" Росією

Рішення Путіна в Туреччині вважають неприйнятним

Турецький лідер Реджеп Ердоган переговорив із президентом України Володимиром Зеленським після визнання Росією "незалежності" окупованих територій Донбасу. Політик вважає рішення Москви неправильним та порушуючим "Мінські домовленості".

Таку інформацію повідомляє місцевий телеканал CNNTurk.

Крім того, Ердоган також відповів, що збирається ввести деякі застереження після агресивного вчинку Кремля. Це він пов’язує із зобов’язаннями Туреччини як "чорноморської країни".

При цьому політик заявляє, що протягом всього часу протистояння між Росією та Україною він намагався врегулювати конфлікт та знизити напругу.

"Рішення Росії визнати так звані Донецьку та Луганську республіки суперечить "Мінським угодам", — підкреслив Ердоган. — Знову звертаємося до сторін із закликом поважати здоровий глузд".

Слід зазначити, що турецький президент достроково перервав своє офіційне турне африканськими країнами, щоб мати можливість оперативно приєднатися до будь-яких офіційних зборів Європи щодо "російської кризи" і загальної ситуації на Донбасі.

Про введення конкретних санкцій проти Москви Ердоган наразі не заявляв.

Тим часом Володимир Зеленський подякував турецькому президентові за висловлену позицію після телефонної бесіди з ним.

Нагадаємо, що Володимир Путін ухвалив рішення про визнання "незалежності" так званих "Л-ДНР" у понеділок, 21 лютого. Вже наступного дня в Кремлі підтвердили, що "Мінськ" більше не є їхнім пріоритетом для вирішення питань щодо Донбасу.

"Телеграф" також розповідав, що західні партнери України не залишилися осторонь — багато держав запровадили санкції проти Кремля.