Путін розповів, які "кордони ДНР-ЛНР" визнала Росія

Рішення Кремля є остаточним

Російський президент Володимир Путін заявив, що "ДНР" та "ЛНР" будуть визнані в рамках усього Донбасу. Такі межі своїм "республікам" у "документах" спочатку прописали окупанти.

Про це повідомляють численні росЗМІ.

У своїх висновках російський уряд орієнтувався на так звані "конституції" окупованих територій. Як відомо, бойовики ОРДЛО вважають, що їхня "влада" має поширюватися на всю територію Донеччини та Луганщини.

Виходить, що Путін відверто заявив, що Росія визнає "Л-ДНР" у рамках споконвічно українських областей, що є прямим порушенням територіальної цілісності української держави. Також такі законодавчі рішення суперечать будь-яким міжнародним договорам про визнання суверенітету інших країн.

"Мінських домовленостей більше не існує", — спробував виправдати своє рішення політик.

Серед іншого російський лідер висловив сподівання, що всі "спірні питання щодо кордонів" ОРДЛО незабаром будуть вирішені дипломатичним шляхом. При цьому зараз варіант із мирними переговорами Володимир Путін не бачить можливим.

При цьому поки що офіційного рішення про вхід російських військовослужбовців на Донбас поки не прийнято. Принаймні саме так це декларує Володимир Путін. Однак у Раді Федерації йому дозволили наказати на висадку армії в інших державах.

Нагадаємо, що саме визнання "Л-ДНР" відбулося у понеділок, 21 лютого. Воно відбулося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися главари бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Західні лідери вже об’єднуються, щоб протистояти Кремлю за допомогою санкцій, а Туреччина навіть пообіцяла відповідь у Чорному морі. Водночас Україна вирішила офіційно розірвати всі дипломатичні відносини з Москвою.