Появление странного путина вызвало бурное обсуждение теории о его двойниках: что пишут в сети

В сети снова заговорили о том, что у путина есть двойник.

Кровавый диктатор россии владимир путин заметно изменился с того момента, как начал полномасштабную войну против Украины.

Странное поведение и явные признаки ухудшения здоровья заметили по последнему видео с ним, на котором путин поздравляет росгвардейцев.

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Но главное, на что многие обратили внимание — это на его руки. Обычно путин очень сильно жестикулирует, но на этот раз руки у него лежали совершенно неподвижно. К тому же пальцы выглядели неестественно опухшими.

После чего в сети также заметили некоторую странность с ногтями президента страны-оккупанта. Характерные изменения могут также свидетельствовать о проблемах со здоровьем или о том, что у путина есть двойник.

Слухи о том, что у лидера россии есть двойник, а может быть и не один — уже не редкость. Многие считают, что так называемые клоны российского президента на протяжении многих лет якобы выполняют часть его обязанностей. У президента страны-агрессора постоянно меняются цвет глаз, формы мочки уха и носа, а также линии роста волос.

В комментариях под последним выступлением путина пользователи также предполагают, что выступал двойник:

"Двойники были у многих людей государственных. А у путина их и не один, и это очевидно"

"И уши,и губы и глаза каждый раз разные"

"И двойникам и путину, пусть Бог пошлет яростной смерти!!"

Напомним, что сейчас путину 69 и по слухам он неизлечимо болен и уже много месяцев прячется в бункере на Алтае. Все "диагнозы", которые звучат в СМИ, ставятся на глаз.

В американской разведке предположили, что президент рф, который продолжает убивать украинцев, страдает мозговым расстройством, вызванным слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами. По этому он и выглядит неестественно опухшим.

Что касается смерти диктатора, то вариант с физическим устранением путина в россии уже начали рассматривать даже олигархи.