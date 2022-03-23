Укр

Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
734
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же Новость обновлена 23 марта 2022, 15:31
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же

Кажется, ликвидация политика — уже вопрос времени

Казахстанский миллиардер Александр Машкевич встречался с российским бизнесменом Петром Авеном для обсуждения дальнейших действий насчет кровавого диктатора владимира путина. Судя по всему, олигархат в рф всерьез задумался о возможном убийстве развязавшего войну с Украиной политика.

Такие данные опубликовали в Главном управлении разведки Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Встреча богачей происходила в Москве. Авен представлял сторону российского бизнеса, который сейчас очень недоволен множеством санкций, введенных Западом. В беседе с Машкевичем обсуждались варианты физического уничтожения владимира путина или хотя бы влияния на его ближайшее окружение, которое входит в "силовой блок".

Однако сами олигархи сейчас понимают: путина по максимуму изолируют от общества, диктатор пытается никого к себе не подпускать. Олигархов же и вовсе считает "ненадежными". Возможно, и не зря — тема убийства путина все чаще мелькает в кругах крупного российского бизнеса.

Следует отметить, что Петр Авен в 2021 году входил в тридцатку самых богатых бизнесменов рф. Его состояние оценивалось в 5,3 млрд долларов. Он является президентом Акционерного коммерческого банка "Альфа-банк".

Гражданин Канады Александр Машкевич изначально родился в Киргизии. Несмотря на то, что в данный момент он проживает в Израиле, очень много его денег направлены на бизнес в россии. В 2016 году он владел 1,5 млрд долларов.

Напомним, что в россии уже появилось Движение Сопротивления, которое нацелено на свержение путинского режима. Более того — украинские аналитики считают, что российскому диктатору действительно угрожает "ликвидация", совершенная руками его же приспешников.

Теги:
#Украина #Россия #Убийство #Война #Владимир Путин #Олигархи
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же
Новости России
Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же
Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка
Дата публикации
Категория
Президент подчеркнул, что РФ вторжением в Украину дестабилизировала весь мир
Зеленский рассказал Японии, что та может сделать против россии
Дата публикации
Категория
сергей шойгу не появляется на публике уже вторую неделю
шойгу таинственно исчез: в рф обратили внимание на странность
Дата публикации
Категория
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию