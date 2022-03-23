Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка

Кажется, ликвидация политика — уже вопрос времени

Казахстанский миллиардер Александр Машкевич встречался с российским бизнесменом Петром Авеном для обсуждения дальнейших действий насчет кровавого диктатора владимира путина. Судя по всему, олигархат в рф всерьез задумался о возможном убийстве развязавшего войну с Украиной политика.

Такие данные опубликовали в Главном управлении разведки Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Встреча богачей происходила в Москве. Авен представлял сторону российского бизнеса, который сейчас очень недоволен множеством санкций, введенных Западом. В беседе с Машкевичем обсуждались варианты физического уничтожения владимира путина или хотя бы влияния на его ближайшее окружение, которое входит в "силовой блок".

Однако сами олигархи сейчас понимают: путина по максимуму изолируют от общества, диктатор пытается никого к себе не подпускать. Олигархов же и вовсе считает "ненадежными". Возможно, и не зря — тема убийства путина все чаще мелькает в кругах крупного российского бизнеса.

Следует отметить, что Петр Авен в 2021 году входил в тридцатку самых богатых бизнесменов рф. Его состояние оценивалось в 5,3 млрд долларов. Он является президентом Акционерного коммерческого банка "Альфа-банк".

Гражданин Канады Александр Машкевич изначально родился в Киргизии. Несмотря на то, что в данный момент он проживает в Израиле, очень много его денег направлены на бизнес в россии. В 2016 году он владел 1,5 млрд долларов.

Напомним, что в россии уже появилось Движение Сопротивления, которое нацелено на свержение путинского режима. Более того — украинские аналитики считают, что российскому диктатору действительно угрожает "ликвидация", совершенная руками его же приспешников.