Целый городок под землей: генерал рассказал о бункере путина

Разумеется, укрытие находится глубоко под землей

Таинственный бункер кровавого диктатора владимира путина может оказаться огромным подземным комплексом, рассчитанным на несколько месяцев спокойной жизни. Это сооружение, вероятно, находящееся на территории Алтайской республики, сможет даже перенести ядерный удар.

Такая характеристика путинского убежища прозвучала от экс-главы Службы внешней разведки Украины (2005-2010), генерала армии Николая Маломужа, пишет "Обозреватель".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

По его словам, россия еще со времени Советского Союза имела подобные бункеры. С их помощью можно и управлять страной, и руководить армией.

"Это закрытые подземные бункеры, глубиной в несколько десятков метров, целый городок, — объясняет Маломуж. — Там имеются все системы связи, в том числе подземные коммуникации с другими регионами, автономное питание, независимое от внешних источников, автономная модель жизнеобеспечения, включая очищение воздуха".

Одно из старых фото советского бункера

Военный эксперт говорит, что бункер способен закрыться и продолжать автономную работу, если на улице разразится химическая, ядерная или бактериологическая война.

По мнению Николая Маломужа, сейчас подобное убежище может прослужить своим "гостям" в течении года. Это намного дольше, чем в СССР — тогда бункер был готов прослужить лишь два или три месяца.

Читайте также: Категория Новости России В Кремле паника, Путин может уже не выйти из бункера – источник После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины по российским СМИ прокатилась волна увольнений

Напомним, что несколько дней назад общественность переполошилась из-за того, что на Алтай вылетело сразу несколько самолетов. Каковой была их конечная цель, неизвестно, но в сети уже уверены, что путин окончательно хочет изолироваться ото всех. Также имеется предположение, что рф может готовиться к ядерной войне.