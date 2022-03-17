Странная история: несколько самолетов в рф вылетели в сторону бункера путина

В настоящее время точно неизвестно, какова цель российской авиации

Более полудесятка российских самолетов почти одновременно вылетели в сторону бункера, где может находиться президент страны-агрессора владимир путин.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.

Об этом в четверг, 17 марта, на своей странице в соцсети написал шеф-редактор портала "Rusjev" Виталий Рождаев.

"Из Москвы куча бортов рвануло в бункер ху*ла. Что происходит непонятно, но может быть как хорошая новость (сдохнет или сдохнет), так и ничего хорошего… Чуть позже еще штук пять в том же направлении.", — говорится в тексте публикации

Карта, на которой обозначено перемещение российских самолетов

Стоит отметить, что на сегодняшний, точное место нахождения кровавого лидера россии неизвестно, хотя ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что бункер расположен на Урале. В то же время, российский блоггер и политолог Валерий Соловей обнародовал информацию о том, что путинский бункер находится на Алтае.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время выступления на Генассамблее ООН украинский посол в ООН Сергей Кислица выступил на заседании ООН, где предложил агрессору путину последовать примеру Адольфа Гитлера и покончить с жизнью в бункере.