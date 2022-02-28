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"Как в 1945-м": посол Украины с трибуны ООН предложил Путину "традиционный" вариант самоубийства (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Путину предложили пройти путь Гитлера до конца Новость обновлена 28 февраля 2022, 21:54
Путину предложили пройти путь Гитлера до конца

Украинские дипломаты больше не подбирают выражений

Украинский посол ООН Сергей Кислица во время выступления на Генассамблее ООН прокомментировал идею президента России Владимира Путина относительно применения ядерного оружия в войне против Украины. Единственным правильным вариантом в этой ситуации дипломат видит для российского политика повторение судьбы Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на выступление Кислицы.

По словам политика, если Путин решил выбрать себе путь самоубийцы, то использовать для этого ядерный потенциал Российской Федерации отнюдь не стоит. Для диктаторов, как показывает история, есть другой, уже "проверенный" вариант.

"Он должен взять пример с того парня в берлинском бункере в мае 1945-го", — отметил Сергей Кислица.

Говоря об этом, дипломат был очень серьезным и одновременно возмущенным — ведь вероятность использования атомной боеголовки ставит под угрозу не только украинцев, но и весь мир.

Напомним, что мировая пресса на следующий день после перевода российской армии в режим несения боевого дежурства вышла с материалами, посвященными предполагаемой ядерной войне.

При этом в Офисе президента убеждены, что Путин не пойдет на подобный отчаянный шаг, ведь за такой атакой стоит слишком много жизней, в том числе и обычных россиян.

Теги:
#Украина #Россия #ООН #Война #Владимир Путин #Адольф Гитлер #Сергей Кислица
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