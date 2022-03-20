Укр

Готовятся к ядерной войне? Появилось объяснение загадочных рейсов в россии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Бункеры строили еще во времена СССР Новость обновлена 20 марта 2022, 07:53
Бункеры строили еще во времена СССР

Самолеты могли возить архивы или важных специалистов

Угрожая всему миру ядерной катастрофой, в россии пытаются подготовить пути отхода для правительства. Одним из доказательств могут служить загадочные полеты самолетов российских властей на восток страны 17 марта.

Как рассказал OBOZREVATEL экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж, подобные полеты могут свидетельствовать о подготовке важных объектов для защиты во время ядерной войны. В период СССР они находились именно на востоке россии.

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Он отметил, что россия постоянно отрабатывает сценарий глобальной войны — проводят проверки подземных систем управления страной и войсками, готовят их к практическому использованию.

Самолетами перемещают разных руководителей для контроля готовности и испытаний. Также могут переносить архивы с особо важной документацией и электронными средствами.

Маломуж отметил, что в центрах управления под землей можно жить несколько месяцев. Напомним, "Телеграф" сообща, что именно в подземном бункере, по мнению некоторых экспертов, может находиться кровавый диктатор владимир путин.

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#Россия #Ядерная война
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