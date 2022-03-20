Готуються до ядерної війни? З’явилося пояснення загадкових рейсів в росії

Літаки могли возити архіви чи важливих спеціалістів

Погрожуючи всьому світу ядерною катастрофою, у росії намагаються підготувати шляхи відходу для уряду. Одним із доказів можуть бути загадкові польоти літаків російської влади на схід країни 17 березня.

Як розповів OBOZREVATEL ексглава служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж, подібні польоти можуть свідчити про підготовку важливих об’єктів для захисту під час ядерної війни. У період СРСР вони знаходилися саме на сході Росії.

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Він зазначив, що росія постійно відпрацьовує сценарій глобальної війни – проводять перевірки підземних систем управління країною та військами, готують їх до практичного використання.

Літаками переміщають різних керівників для контролю готовності та випробувань. Також можуть переносити архіви з особливо важливою документацією та електронними засобами.

Маломуж зазначив, що у центрах управління під землею можна жити кілька місяців. Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що, саме в підземному бункері, на думку деяких експертів, може перебувати кривавий диктатор Володимир Путін.