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Ціле містечко під землею: генерал розповів про бункер путіна

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Загалом бункер для уряду здатний перенести ядерний удар Новина оновлена 20 березня 2022, 07:57
Загалом бункер для уряду здатний перенести ядерний удар

Звичайно ж, укриття знаходиться глибоко під землею

Таємничий бункер кривавого диктатора Володимира Путіна може виявитися величезним підземним комплексом, розрахованим на кілька місяців спокійного життя. Ця споруда, ймовірно, що знаходиться на території Алтайської республіки, зможе навіть перенести ядерний удар.

Така характеристика путінського притулку прозвучала від екс-глави Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010), генерала армії Миколи Маломужа, пише "Обозреватель".

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За його словами, росія ще з часу Радянського Союзу мала такі бункери. З їхньою допомогою можна і керувати країною, і керувати армією.

"Це закриті підземні бункери, глибиною кілька десятків метрів, ціле містечко, — пояснює Маломуж. — Там є всі системи зв’язку, у тому числі підземні комунікації з іншими регіонами, автономне харчування, незалежне від зовнішніх джерел, автономна модель життєзабезпечення, включаючи очищення повітря".

Одне зі старих фото радянського бункера
Одне зі старих фото радянського бункера

Військовий експерт каже, що бункер здатний закритися і продовжувати автономну роботу, якщо на вулиці вибухне хімічна, ядерна чи бактеріологічна війна.

На думку Миколи Маломужа, зараз такий притулок може прослужити своїм "гостям" протягом року. Це набагато довше, ніж у СРСР — тоді бункер був готовий прослужити лише два чи три місяці.

Нагадаємо, що кілька днів тому громадськість переполошилася через те, що на Алтай вилетіло одразу кілька літаків. Якою була їхня кінцева мета, невідомо, але в мережі вже впевнені, що путін остаточно хоче ізолюватися від усіх. Також є припущення, що Росія може готуватися до ядерної війни.

Теги:
#Росія #Путін #Війна #Бункер #Генерал #Микола Маломуж
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