У Кремлі паніка, Путін може вже не вийти з бункера - джерело

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України по російським ЗМІ прокотилася хвиля звільнень

Російська влада втрачає одну з основ свого існування — телевізійну пропаганду. У зв’язку з цим у Кремлі розпочалася серйозна паніка.

Про це "Телеграфу" повідомило джерело у ФСБ Росії, яке виступило проти війни з Україною через проблеми, які бойові дії та агресія приносять РФ.

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За його словами, антивоєнна акція журналістки Марини Овсяннікової в ефірі "Першого каналу" РФ – не випадковість. Як не випадковість і звільнення низки співробітників пропагандистських ЗМІ, які скоро можуть стати масовими.

"До військових поразок і санкцій у влади РФ додалася ще одна проблема – дедалі менше людей хочуть робити пропаганду на користь Кремля", — сказав співрозмовник.

Причин цьому багато, наголосив він. Це санкції, через які пропагандисти втрачають закордонне майно і не можуть навіть виїхати на Захід, який насправді люблять (нагадаємо, під санкції потрапили не лише одіозні пропагандисти на кшталт Володимира Соловйова, а й гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст). Це страх, що на ТБ через санкції даватимуть менше грошей. Це також страх перед міжнародними судами, які можуть визнати військовими злочинцями як представників влади РФ, а й їхніх пропагандистів.

"І цей страх – найбільший. У зв’язку з цим у Кремлі починається страшна паніка. Усі розуміють, що як тільки пропаганда закінчиться, у середнього росіянина залишаться лише бідність, скорочення доходів, дефіцит продуктів і труни, що йдуть з України. А якщо пропаганда закінчиться, всі ці труни народ побачить "на повний зріст". І, повірте, зрозуміє, хто винен", — вважає фсбшник.

"У зв’язку з цим, Володимир Путін може вже й не вийти зі свого бункера, де він ховається від незадоволених зі свого оточення. Усі розуміють, що якщо пропагандисти переконали народ в історії про "розіп’ятого хлопчика" і в тому, що війна – не війна, а "спецоперація", то й повісити всіх собак на Путіна прямо на якомусь "Першому каналі" їм буде нескладно. Все може статися дуже швидко, спостерігаємо", — резюмував співрозмовник "Телеграфу".

Раніше повідомлялося, що Путін вкотре збрехав росіянам про те, що захоплення українських територій нібито продовжується за планом. Поки в Україні російські військові вмирають тисячами, Путін у своїй промові похвалив їх за "мужність та сміливість".