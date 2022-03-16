путін знову збрехав росіянам щодо війни з Україною: божевільні заяви

За словами путіна, українській владі пропонували скласти зброю в перші дні нападу

Визнаний у США військовим злочинцем путін упевнений, що "спецоперація" в Україні йде за планом, а розміщення російських військ навколо Києва та інших міст нібито не свідчить про наміри окупувати країну. Як повідомляє "Телеграф", про це він сказав на нараді у середу, 16 березня.

Так, у ході наради путін зробив низку заяв щодо війни росії проти України.

Чому росії не виграти війну проти України?

По-перше, він знову запевнив, що нібито "все йде за планом".

По-друге, путін продовжує повторювати тезу про те, що росія нібито не збирається окупувати Україну. За його словами, не мають такої мети і російські війська, які розташувалися під Києвом і поблизу інших українських міст.

По-третє, путін похвалив російських солдатів і офіцерів, які вбивають людей в Україні, за "мужність і героїзм". При цьому не забув нагадати, що російські загарбники нібито роблять все, щоб уникнути втрат серед мирного населення.

Особливо цинічно прозвучала заява про те, що на початку повномасштабного нападу на території України росія нібито пропонувала київській владі не вступати в бойові дії, а "просто вивести свої війська" з Донбасу. Путін впевнений, що так росія намагалася уникнути "безглуздого кровопролиття".

Також путін знову заявив про підготовку "біологічної зброї" в Україні. За його словами, метою ядерної зброї, нібито створеної у Києві, була росія.

Крім того, путін вважає питанням часу наступ України на Крим і Донбас, і впевнений, що він цьому запобіг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Туреччина виявила бажання стати посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.