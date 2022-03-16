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Сенат США визнав путіна військовим злочинцем: що це означає

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Путіна визнано військовим злочинцем Новина оновлена 16 березня 2022, 06:46
Путіна визнано військовим злочинцем

Питання війни в Україні помирило дві палати конгресменів в Америці

У вівторок, 15 березня, Сенатом США було прийнято важливе і доленосне рішення щодо кривавого диктатора володимира путіна. Одностайним рішенням усіх членів американського Конгресу російського лідера було визнано військовим злочинцем. Америка офіційно виступає із засудженням його наказу розпочати війну на території України.

Про рішення Сенату повідомляє Reuters, а реакція на те, що відбувається, вже почала з’являтися серед користувачів мережі.

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Небагато конкретики про рішення США

  • Текст резолюції підготувала сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
  • Рішення визнати путі військовим злочинцем було прийнято представниками і демократами, і республіканцями.
  • Підтримка такого документа дає змогу подати російського кривавого диктатора перед відповідальністю за похід війною на Україну.

Як пояснив колишній радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, резолюція американського Сенату є відмінним показником того, як працює демократія.

"Це [резолюція — ред.] означає тотальну та всеосяжну ізоляцію путіна та сигнал російському капіталу про необхідність усунення його як не лише міжнародну загрозу, а й першопричину, яка веде росію до дезінтеграції, тобто розвалу", — зазначив чиновник.

Також він додав, що це рішення об’єднало американців різних політичних поглядів, що саме по собі — історична подія.

Нагадаємо, що в Америці погодили величезний пакет фінансової допомоги для України, а також розповіли, яким озброєнням готові поділитися, щоб допомогти офіційному Києву воювати з росією.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Сенат США #Михайло Апостол
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