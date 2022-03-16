США передадуть Україні потужне озброєння, але не те, що просив Зеленський

Замість бойових літаків США надасть Україні протитанкову зброю та озброєні дрони.

Президент США Джо Байден оголосить про додаткове фінансування України у розмірі 800 мільйонів доларів на додаток до 200 мільйонів доларів, про які було оголошено раніше.

Про це повідомляє Foxnews.com.

Завдяки новому фінансуванню загальна допомога Україні перевищить 1 мільярд доларів лише за кілька днів, внаслідок чого загальна військова допомога США Україні за останній рік перевищить 1,2 мільярда доларів.

Чому росії не виграти війну проти України?

Додаткове фінансування буде виділено у зв’язку з тим, що в середу, 16 березня, президент України Володимир Зеленський звернеться до Конгресу з проханням посилити протиповітряну оборону України. Україна через повітряні атаки росії потребує достатньої кількості літаків, систем ППО та сучасних радіолокаційних станціях.

Але як повідомляє The New York Times, у списку озброєння відсутні системи ППО та винищувачі МіГ із Польщі, оскільки США боїться постачати їх.

"Розвідка оцінила, що передача МіГ-29 може бути помилково прийнята за ескалацію і може призвести до серйозної реакції росії, яка може підвищити ймовірність військової ескалації з НАТО. Тому ми також оцінюємо перекидання МіГ-29 в Україну як групу високого ризику", — заявив журналістам минулого тижня речник Пентагону Джон Кірбі.

Новий запит України про допомогу включатиме зброю, яка допоможе наземним військам, наприклад, ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin. Це може також включати нову допомогу, таку як збройні дрони та обладнання для придушення зв’язку.

Зазначимо, що з перших днів війни українське керівництво просить західні країни запровадити над Україною безпольотну зону для військової авіації агресора. Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до США та НАТО із закликом посилити ППО України. У свою чергу генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватимуть, бо бояться конфронтації з росією.