США виділили ще 200 мільйонів на зброю для ЗСУ: що отримають українські воїни

ЗСУ отримають більше озброєння для захисту від окупантів

США виділять ще 200 мільйонів доларів на зброю для України, яка продовжує протистояти вторгненню російської окупаційної армії.

Про це повідомив голова Держдепу США Ентоні Блінкен у своєму Твіттері.

"Я санкціонував виділення Україні до 200 мільйонів доларів на додаткове озброєння та техніку", — написав він.

За його словами, це четвертий пакет допомоги для України менш як за рік. Тим самим Блінкен зазначає, що з січня 2021 року США виділили на потреби безпеки України понад 1,2 мільярда доларів.

Водночас видання Reuters повідомляє, що новий пакет допомоги включатиме закупівлю коштів ППО, а також стрілецького та протитанкового озброєння.

Зазначається, що допомога буде виділена "негайно", але що входити до неї не повідомляється.

Відомо, що виділення цих $200 млн було затверджено президентом США Джо Байденом 12 березня, а кошти виділені з бюджету Пентагону.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація американського президента працює з партнерами в Європі для того, щоб забезпечити постачання складних комплексів ППО в Україну.

Проте, як і в історії з польськими винищувачами, США не можуть безпосередньо передати свої зразки озброєння на потреби ЗСУ, оскільки їхнє освоєння потребує часу, якого в українських захисників уже немає. Тому натомість вони працюють із країнами Східної Європи, у яких в арсеналі залишилися добре відомі українським військовим комплекси С-300.

Втім, поки що незрозуміло, чи призначені ці кошти на покупку саме цих ЗРК чи йдеться про постачання іншого озброєння.