США хочуть забезпечити Україну потужною ППО — ЗМІ

Американці працюють над посиленням української ППО.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що США працюють над посиленням систем ППО в Україні.

Про це повідомляє Washington Post.

Офіційний Вашингтон поки що мовчить, проте американські ЗМІ довідалися, що після того, як країни ЄС не віддали свої винищувачі Міг-29 Україні, адміністрація Байдена шукає інші способи для посилення захисту українського неба. За інформацією джерела, США та її європейські союзники хочуть доставити в Україну складнішу та потужнішу систему ППО.

Читайте також: Категорія Lifestyle Бездушний упир: у мережі згадали, що пов’язує путіна з Києвом У молодості путін зі своєю дружиною Людмилою відвідував українську столицю під час весільної подорожі

"Адміністрація Байдена, яка відчуває тиск з вимогою розширення арсеналу зброї для України в конфлікті з росією, працює з європейськими союзниками, щоби пришвидшити доставку більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій", — зазначили у виданні.

Дані повідомлення надходять на тлі підготовки поїздки міністра оборони США Ллойда Остіна до Європи. У Брюсселі найближчим часом відбудуться зустрічі союзників НАТО. Зазначається, що Остін має намір відвідати Словаччину, яка має у своєму арсеналі зенітний ракетний комплекс С-300, який добре знайомий українцям. Також американський представник відвідає Польщу та Румунію, яка раніше була готова передати військову допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща готова віддати радянські винищувачі США, проте хоче отримати натомість аналогічні машини.