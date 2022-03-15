Дівчину з плакатом "Ні війні" оштрафували, але не за текст плакату

Овсяннікову, яка влаштувала протест на росТВ, судять по адміністративній справі

Редакторку російського пропагандистського "Прямого каналу" Марину Овсяннікову, яка увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну", оштрафували на 30 тисяч рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Повідомляється, що дівчину визнали винною за адміністративною статтею про організацію неузгодженого публічного заходу. Суд оштрафував Овсяннікову на 30 тисяч рублів адміністративного штрафу, тобто на понад 250 доларів США.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Один плакат в ефірі рупора маразму не зітре з пам’яті сотень тисяч наших дітей картинки зруйнованих будинків Журналіст та політик Мустафа Найєм відреагував на появу Марини Овсяннікової з антивоєнним плакатом в ефірі російського пропагандистського каналу

Нагадаємо, що в понеділок, 14 березня, на головному пропагандистському телеканалі рф редакторка Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". У щирість дівчини повірили не всі українці.

Як повідомлялося раніше, днями в росії пройшла низка антивоєнних мітингів, які були швидко і жорстко придушені силовиками.