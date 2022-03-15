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Дівчину з плакатом "Ні війні" оштрафували, але не за текст плакату

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Марина Овсяннікова Новина оновлена 15 березня 2022, 18:58
Марина Овсяннікова

Овсяннікову, яка влаштувала протест на росТВ, судять по адміністративній справі

Редакторку російського пропагандистського "Прямого каналу" Марину Овсяннікову, яка увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну", оштрафували на 30 тисяч рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що дівчину визнали винною за адміністративною статтею про організацію неузгодженого публічного заходу. Суд оштрафував Овсяннікову на 30 тисяч рублів адміністративного штрафу, тобто на понад 250 доларів США.

Нагадаємо, що в понеділок, 14 березня, на головному пропагандистському телеканалі рф редакторка Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". У щирість дівчини повірили не всі українці.

Як повідомлялося раніше, днями в росії пройшла низка антивоєнних мітингів, які були швидко і жорстко придушені силовиками.

Теги:
#Росія #Штрафи #РосТВ
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