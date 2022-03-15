Дівчину з плакатом "Ні війні" оштрафували, але не за текст плакату
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Овсяннікову, яка влаштувала протест на росТВ, судять по адміністративній справі
Редакторку російського пропагандистського "Прямого каналу" Марину Овсяннікову, яка увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну", оштрафували на 30 тисяч рублів.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Повідомляється, що дівчину визнали винною за адміністративною статтею про організацію неузгодженого публічного заходу. Суд оштрафував Овсяннікову на 30 тисяч рублів адміністративного штрафу, тобто на понад 250 доларів США.
Нагадаємо, що в понеділок, 14 березня, на головному пропагандистському телеканалі рф редакторка Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". У щирість дівчини повірили не всі українці.
Як повідомлялося раніше, днями в росії пройшла низка антивоєнних мітингів, які були швидко і жорстко придушені силовиками.