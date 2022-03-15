Девушку с плакатом "Нет войне" оштрафовали, но не за текст плаката
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Овсянникову, устроившую протест на росТВ, судят по административному делу
Редакторшу российского пропагандистского "Прямого канала" Марину Овсянникову, ворвавшуюся в прямой эфир с плакатом "Остановите войну", оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Об этом сообщают росСМИ.
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Сообщается, что девушку признали виновной по административной статье об организации несогласованного публичного мероприятия. Суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей административного штрафа, то есть на более 250 долларов США.
Напомним, что в понедельник, 14 марта, на главном пропагандистском телеканале рф редакторша Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". В искренность девушки поверили не все украинцы.
Как сообщалось ранее, на днях в россии прошел ряд антивоенных митингов, которые были быстро и жестко подавлены силовиками.
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