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На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом Новость обновлена 14 марта 2022, 21:32

На российском телевидении наконец показали правду

Сотрудница российского федерального телеканала вышла в прямой эфир с плакатом с призывом остановить войну в Украине.

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Видео заявления смелой женщины на "Первом канале" разлетелось по сети.

На кадрах заметно, что ведущая как раз рассказывала о том, какие меры российское правительство собирается предпринять, чтобы смягчить воздействие западных санкций на экономику. В этот момент, по всей видимости, одна из сотрудниц канала выбежала в студию с плакатом с надписью "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Неравнодушная россиянка также призвала остановить войну, однако в эфир в этот момент оперативно запустили другой видеоматериал.

Позже стало известно, что женщину зовут Марина Овсянникова и она действительно является сотрудницей "Первого канала". В настоящее время ее задержали, теперь ей грозит административное наказание.

Как сообщалось ранее, в россии 13 марта прошел ряд антивоенных митингов, которые были быстро и жестко подавлены силовиками.

При этом доходило и до абсурда. Так в Москве к митингующим подошла женщина, которая начала рассказывать, что она за путина и ее все устраивает, но в этот же момент к ней подошли полицейские и оперативно упаковали в автозак.

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