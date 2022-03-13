В Москве любительницу путина за считанные секунды запаковали в автозак (видео)

На антивоенные митинги в рф приходят и сторонники путина.

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во многих российских городах проходят антивоенные митинги, которые без проблем разгоняются силовиками кровавого диктатора владимира путина. В сети появилось занимательное видео с московских протестов, где полиция забирает сторонницу президента россии.

На кадрах видно, что сначала как путинские силовики забирают с площади девушку, которая держит в руке плакат с надписью: "Два слова". Затем к камере подходит женщина, которая намекнула, что у нее другая позиция по войне в Украине и она поддерживает владимира путина. Как только женщина начала высказывать свое мнение, ее тут же повязала полиция и отвела в автозак.

"Человек пришел сказать, что ее устраивает, видимо, путин и все остальное, но она не простояла и нескольких секунд", — отметил журналист.

Напомним, антивоенные митинги в рф начались утром, а российская полиция тут же начала паковать участников немногочисленных протестов.

Ранее сообщалось, что в Херсоне украинцы без оружия митингуют против вооруженных оккупантов.