В Москве любительницу путина за считанные секунды запаковали в автозак (видео)
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На антивоенные митинги в рф приходят и сторонники путина.
В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во многих российских городах проходят антивоенные митинги, которые без проблем разгоняются силовиками кровавого диктатора владимира путина. В сети появилось занимательное видео с московских протестов, где полиция забирает сторонницу президента россии.
На кадрах видно, что сначала как путинские силовики забирают с площади девушку, которая держит в руке плакат с надписью: "Два слова". Затем к камере подходит женщина, которая намекнула, что у нее другая позиция по войне в Украине и она поддерживает владимира путина. Как только женщина начала высказывать свое мнение, ее тут же повязала полиция и отвела в автозак.
"Человек пришел сказать, что ее устраивает, видимо, путин и все остальное, но она не простояла и нескольких секунд", — отметил журналист.
Напомним, антивоенные митинги в рф начались утром, а российская полиция тут же начала паковать участников немногочисленных протестов.
Ранее сообщалось, что в Херсоне украинцы без оружия митингуют против вооруженных оккупантов.