В Херсоне украинцы прямо в глаза называют до зубов вооруженных оккупантов убийцами (видео)

Херсон выступает против российских захватчиков.

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во временно оккупированном Херсоне проходят акции протеста против российской оккупации. Местные жители бесстрашно гонят вооруженных захватчиков из своего города.

Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко на своем telegram-канале.

На кадрах жители города в едином порыве скандируют: "Херсон — это Украина". В какой-то момент мужчина за кадром начинает называть до зубов вооруженных захватчиков "убийцами".

"Безоружные жители Херсона под дулами автоматов прямо в глаза называют оккупантов убийцами и требуют покинуть город", — гласит сообщение под видео.

Напомним, в ходе протестов против российской оккупации в Херсоне 13 марта рашисты открыли стрельбу. Также сообщается, что когда местные жители узнали о съемке очередного пропагандистского кино для российского ТВ, все решили пройтись туда шествием и добавить желто-голубых красок в картинку.

Ранее сообщалось, что под Киевом российские оккупанты убили иностранного журналиста.