На антивоенных митингах в россии начались задержания (видео)

В россии начались задержания на антивоенных акциях.

В воскресенье, 13 марта, во многих российских городах проходят акции протеста против войны с Украиной.

Как сообщает издание Мeduza, полиция сразу начала задерживать митингующих.

Силовики задерживают людей в Сибири и на Урале. В Перми задержаны три человека, в Томске — семь.

Задержание людей на антипутинском митинге проходит и в российском Екатеринбурге и на Манежной площади в Москве. ОМОН сразу придушивает все выступления людей, протестующих хватают и "пакуют" в автозаки.

Отметим, что выходить на акции протеста против полномасштабного российского вторжения в Украину россиян призывает заключенный оппозиционный политик Алексей Навальный. Антивоенные митинги в россии традиционно проходят в субботу и воскресенье.

Напомним, Украина уже восемнадцатый день противостоит военной агресси рф. Российские оккупационные войска продолжают нести потери. С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, уничтожено много автомобильной техники, уничтожено 74 самолета и 86 вертолетов.

В россии отрицают гибель российских военных, а также данные украинской стороны о сбитых российских самолетах, разбомбленной бронетехнике и заявляют, что не обстреливают украинские города.