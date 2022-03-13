Журналистка, активистка Алена Балаба озвучила прогноз относительно возможных дальнейших действий рф

"La Russie a bombardé ce dimanche matin une base militaire située près de la frontière polonaise" — это из утренних новостей во Франции о восьми ракетах по аэродрому Яворов возле Львова.

Перевожу: "Россия утром разбомбила военную базу, расположенную вблизи польской границы".

Польской границы — это ударение новости.

Это новый мем для спокойной Европы: смотрите, следующими будет Польша, а дальше Германия, Франция и т.д.

Потому что, как в июле 2014-го российский Бук сбил малайзийский боинг МН-17 в небе над оккупированным Донбассом, так они не остановятся убивать европейцев. Им же ничего не мешает уничтожать наших женщин и детей в городах и селах Украины.

Западу придется вступать в эту войну, главное, чтобы не было слишком поздно для всех.

Отметим, что в результате обстрела Яворивского военного полигона (Международного центра миротворчества и безопасности) во Львовской области 13 марта погибли 9 человек, а еще 57 получили ранения. Такие данные озвучил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.