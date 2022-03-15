Журналист и политик Мустафа Найем отреагировал на появление Марины Овсянниковой с антивоенным плакатом в эфире российского пропагандистского канала

Какой-то странный и не очень умный восторг вокруг этого плаката в эфире первого канала РФ. Послушайте.

Даже если все журналисты россми выйдут на красную площадь, обкатаются в смоле и посыпят голову пеплом, это не вернёт тысячи жизней наших близких и родных, убитых в этой войне; не восстановит нашего прежнего Харькова, Сум, Чернигова, Мариуполя и Волновахи.

Было ли это фейком или нет, плевать — один плакат в эфире очередного рупора маразма не сотрёт из памяти сотен тысяч наших детей картинки разрушенных домов, звуки сирен воздушной тревоги, плач матерей и смерть своих отцов.

Все эти преступления совершились не в один день и 24 февраля. Они длились восемь лет.

В течение которых все российские журналисты малодушно продолжали называть Крым российским, войну — конфликтом, а самые ярые ещё и активно содействовали преступлениям своей страны, публикуя сюжеты о распятом мальчике, визитках Яроша и киевских нацистах.

Поэтому давайте без сентиментов.

Они все без исключения — либо трусы, либо исполнители. Только раньше они боялись Путина, СКР и ОМОНа, а теперь — угрозы понести наказание за тот бесконечный ужас, который натворили и ужасный конец, который ждёт их страну и который они сами себе подготовили.

Удачи на этом светлом пути, держитесь там.