Журналіст та політик Мустафа Найєм відреагував на появу Марини Овсяннікової з антивоєнним плакатом в ефірі російського пропагандистського каналу

Якийсь дивний і не дуже розумний захват навколо цього плаката в ефірі першого каналу РФ. Слухайте.

Навіть якщо всі журналісти росзмі вийдуть на червону площу, обкатаються в смолі і посиплють голову попелом, це не поверне тисячі життів наших близьких та рідних, убитих у цій війні; не відновить нашого колишнього Харкова, Сум, Чернігова, Маріуполя та Волновахи.

Чи було це фейком чи ні, начхати — один плакат в ефірі чергового рупора маразму не зітре з пам’яті сотень тисяч наших дітей картинки зруйнованих будинків, звуки сирен повітряної тривоги, плач матерів та смерть своїх батьків.

Всі ці злочини відбулися не одного дня і 24 лютого. Вони тривали вісім років.

Протягом яких усі російські журналісти малодушно продовжували називати Крим російським, війну — конфліктом, а найзатятіші ще й активно сприяли злочинам своєї країни, публікуючи сюжети про розіп’ятого хлопчика, візитки Яроша та київських нацистів.

Тож давайте без сентиментів.

Вони всі без винятку або боягузи, або виконавці. Тільки раніше вони боялися Путіна, СКР і ОМОНу, а тепер — погрози понести покарання за той нескінченний жах, який наробили та жахливий кінець, який чекає на їхню країну і який вони самі собі підготували.

Успіхів на цьому світлому шляху, тримайтеся там.