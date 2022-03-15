Рус

Один плакат в ефірі рупора маразму не зітре з пам’яті сотень тисяч наших дітей картинки зруйнованих будинків - Мустафа Найєм

Автор
Мустафа Найєм Мустафа Найєм
Дата публікації
Читать на русском
Автор
600
Марина Овсяннікова Новина оновлена 15 березня 2022, 04:38
Марина Овсяннікова

Журналіст та політик Мустафа Найєм відреагував на появу Марини Овсяннікової з антивоєнним плакатом в ефірі російського пропагандистського каналу

Якийсь дивний і не дуже розумний захват навколо цього плаката в ефірі першого каналу РФ. Слухайте.

Навіть якщо всі журналісти росзмі вийдуть на червону площу, обкатаються в смолі і посиплють голову попелом, це не поверне тисячі життів наших близьких та рідних, убитих у цій війні; не відновить нашого колишнього Харкова, Сум, Чернігова, Маріуполя та Волновахи.

Чи було це фейком чи ні, начхати — один плакат в ефірі чергового рупора маразму не зітре з пам’яті сотень тисяч наших дітей картинки зруйнованих будинків, звуки сирен повітряної тривоги, плач матерів та смерть своїх батьків.

Всі ці злочини відбулися не одного дня і 24 лютого. Вони тривали вісім років.

Протягом яких усі російські журналісти малодушно продовжували називати Крим російським, війну — конфліктом, а найзатятіші ще й активно сприяли злочинам своєї країни, публікуючи сюжети про розіп’ятого хлопчика, візитки Яроша та київських нацистів.

Тож давайте без сентиментів.

Вони всі без винятку або боягузи, або виконавці. Тільки раніше вони боялися Путіна, СКР і ОМОНу, а тепер — погрози понести покарання за той нескінченний жах, який наробили та жахливий кінець, який чекає на їхню країну і який вони самі собі підготували.

Успіхів на цьому світлому шляху, тримайтеся там.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Блог #Мустафа Найєм
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Україна
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Палаюча техніка окупантів
Російські війська втрачають людей та техніку: оперативна інформація з фронту на ранок 15 березня
Дата публікації
Категорія
Влада України начебто вирішила підтримати громадян і бізнес на період воєнного стану
Скасування акцизу на паливо та зменшення ПДВ: що не так із планами влади знизити податки на час війни
Дата публікації
Категорія
Російські війська в Україні
Резерви закінчилися: росіяни вже ввели в Україну всі боєздатні війська
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України